Australija će dobiti svoju "prvu kraljicu"

Abdikacija posljednje vladajuće kraljice na svijetu Margarete Druge izazvala je burne reakcije, kako u Danskoj, tako i u ostatku svijeta.

Međutim, to je takođe bio povod za pravo slavlje u dalekoj Australiji, odakle potiče buduća danska kraljica Meri, supruga krunskog princa Frederika.

Kada 14. januara Margaretin sin zvanično preuzme prijesto od svoje majke, Meri će postati prva kraljica na svijetu porijeklom iz Australije.

Manje od mjesec dana nakon što je kraljica Margareta Druga preuzela tron 1972. nakon smrti kralja Frederika Devetog, u Hobartu, glavnom gradu Tasmanije, rođena je djevojčica Meri Donaldson, kćerka profesora matematike i asistentkinje, iseljenika iz Škotske.

Meri je odrasla u predgrađu, sa bratom Džonom i sestrama Džejn i Patricijom, ali su mnogi već u njenom ranom djetinjstvu u njoj prepoznali kvalitete liderke.

"Bila je popularna učenica i isticala se u masi", rekao je njen stari nastavnik Džef Lokhart za "Sydney Morning Herald".

Nakon što je diplomirala na studijama prava i ekonomije Univerziteta u Tasmaniji, imala je uspješnu karijeru u advertajzingu, a zatim i u agenciji za trgovinu luksuznih nekretnina.

Međutim, jedan sudbonosni susret tokom Olimpijskih igara 2000. godine promijenio joj je život.

Meri je tada imala 28 godina i uputila se u jedan pab u Sidneju na piće s prijateljima. Tu je bila i grupa "turista" iz Evrope: danski prinčevi Frederik i Joakim, njihov rođak princ Nikolaj od Grčke i Danske, norveška princeza Marta i sadašnji kralj Španije Felipe Šesti.

Niko nije znao da su mladi prinčevi i princeza tu, niti su ih do paba slijedili paparaci, pa su se Meri i njeno društvo nonšalantno upoznali sa njima. Najozbiljnija debata te večeri bila je da li muškarci izgledaju bolje sa maljama na grudima ili bez njih.

"Pola sata kasnije mi je neko prišao i rekao: 'Znaš li ko su ovi ljudi?'" ispričala je Meri u emisiji australijskog komičara Endrjua Dentona 2005.

"Dala sam Frederiku svoj broj telefona i on me je pozvao sutradan, tako da se može reći da je nešto 'kliknulo'. Nisu to bili neki vatrometi niti ništa slično tome, ali bilo je osjećaja uzbuđenja", prisjećala se buduća kraljica Danske tog susreta.

Oni su ubrzo uplovili u vezu na daljinu, a već 2002. Meri je odlučila da se preseli u Dansku, gdje je dobila posao u kompaniji "Microsoft" i počela da uči jezik.

Par se vjenčao dvije godine kasnije u Katedrali u Kopenhagenu, a procjenjuje se da je televizijski prenos ceremonije, uprkos drugoj vremenskoj zoni, u Australiji pratilo više od milion ljudi.

Na Tasmaniji su đaci Srednje škole Taruna, koju je Meri pohađala, proslavili važan dan večerom, noseći vikinške šlemove i tijare.

S oduševljenjem je dočekana i u Danskoj, gdje su ispitivanja javnog mnjenja pokazala da je većina smatra dobrom budućom kraljicom.

Najveći dio svoje vladavine kraljica Margareta Druga bila je popularna ličnost u Danskoj i mnogi su očekivali da će ostati na prijestolu do smrti.

Monarh sa najdužim stažom u istoriji zemlje postala je poznata po odjeći jarkih boja, ljubavi prema arheologiji i - cigaretama.

Posljednjih godina nadgledala je sprovođenje niza reformi, usmjerenih na osnaživanje institucije kraljevske porodice, koja više nema pravni autoritet, ali ostaje simolički izuzetno važna u danskom društvu. Odlučila je da smanji broj nosilaca kraljevskih titula i restrukturirala finansije palate, tako da samo direktni nasljednik prijestola dobija platu iz državnog budžeta.

Sada će sljedeće poglavlje u istoriji kraljevske porodice ispisivati Frederik i Meri, piše BBC.

Par koji je stekao dobru reputaciju zbog njegovanja modernih vrijednosti, svoju djecu su slali u državne škole i postali borci za prava žena.

Dok se milioni Danaca opraštaju od jedine kraljice koju su imali, ceremonija preuzimanja prijestola biće održana 14. januara.

"Nadam se da će novi kralj i kraljica biti dočekani s istim povjerenjem i posvećenošću, kojom sam i ja bila nagrađena. Oni to zaslužuju. Danska to zaslužuje", rekla je kraljica Margareta Druga u svom obraćanju povodom abdikacije.

Za to vrijeme se u Australiji krunska princeza Meri, uprkos tome što se državljanstva svoje domovine odavno odrekla, slavi kako "nacionalni ambasador", prenosi Euronews.

"Radujem se što ćemo gledati novu generaciju kraljevske porodice i što će kraljica rođena u Tasmaniji predvoditi budućnost Danske. Tako smo ponosni", rekao je premijer Tasmanije Džeremi Roklif.

