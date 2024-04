Avdagina priča: "Musliman mi stoku istjerao iz štale, a Srbin mi dao svoju" (VIDEO)

Avdaga iz Donjeg Vakufa kroz život je nailazio na brojne teškoće.

Ali, nije izgubio ni volju za radom ni smisao za šalu.

Iz Šerića se spustio u selo Ipota, jer gore, kako kaže, nije bilo uslova za život, iako je imao brojne krave i koze.

U Ipoti su, objašnjava, kupili od Srbina kuću.

“Ova štala što sjedim na njoj je srpska štala bila”, govori Alaga novinaru Alenu Avdiću.

Kako kaže, iz Šerića je dotjerao osam goveda, a pošto nisu svi mogli da stanu u štalu, ostatak je smjestio u štalu koju mu je ustupio komšija Srbin.

Međutim, drugi komšija koji je kupio ostatak zemlje, istjerao ga je iz te štale.

“Hajvan. Gdje ću, Boga ti, noć. Potrpam ih sve u ovu jednu štalu, može kako može. Ako jedno legne, drugo ne može dok ovo ne ustane”, prepričava Avdaga, ističući da su goveda bila “kao ribe”.

“Dođe ovamo jedan Srbin, preko puta je on tamo, preko Vrbasa. Nemam pojma otkud je on čuo da je mene ovaj istjerao. Zaviri u štalu i pita me: “Šta si ovo uradio?”. Moram ih negdje strpati, šta ću”, prisjeća se Avdaga.

Komšija je tad pokazao na susjednu štalu, koja pripada njegovoj sestri.

“Evo ti ova ovdje štala. Ima I zemlje, sij, ori, kopaj… Dok ona ne proda”, rekao je Avdagi.

Na srpskoj zemlji je, kaže, posijao krompire. Međutim, došao je drugi komšija, uzorao mu krompire i sebi zasijao maline. Uzalud ga je Avdaga molio da sačeka do jeseni i da mu ne uništava rod krompira.

“To nije uradio Srbin nego Musliman, taj što mi je istjerao i stoku. Kome god kažem, niko mi ne vjeruje”, kaže Avdaga.

Ostatak ove priče možete pogledati u videu:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.