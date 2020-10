Baka bodibilderka: Teretana me spasla depresije

Iris Dejvis, 76-godišnja rekorderka u bodibildingu, postala je internet senzacija zahvaljujući svojim impresivnim mišićima, ali i inspirativnoj životnoj priči.

Iris Dejvis, koja je porijeklom iz Dablina, a sada živi u Južnoj Karolini, profesionalno se bavi boldibildingom. Ipak, njenu mladost obilježile su brojne tragedije.

Počela je da radi sa 14 godina, a u London se preselila sa 16 godina u potrazi za boljim životom. Sa 17 godina se udala i rodila dijete koje je umrlo dva mjeseca nakon porođaja od upale pluća.

Sa 22 godine, Iris je dobila još jednog sina, ali kada je beba imala samo dva mjeseca, njen suprug je iznenada umro.

Kaže da joj je vježbanje pomoglo da napreduje uprkos tragičnom gubitku djeteta i muža. Da bi se izborila sa traumom, Iris je počela da šeta, i tako je započela njena životna ljubav prema fizičkoj aktivnosti.

"Što sam više hodala, to sam više plakala i razgovarala sam sa sobom. To je bilo bolje od samog ležanja u krevetu. To je postala moja crkva i svetilište", objasnila je.

Iris je tada riješila da napravi veliku promjenu i preseli se u Ameriku.

"Gledala sam ljude koji su bili u sličnoj situaciji, i svi su bili tužni i usamljeni. Željela sam da budem drugačija, pa sam se prijavila za posao u Americi kao dadilja i zaposlila se za dvije nedjelje. Kada sam bila u SAD-u, ušla sam u teretanu i shvatila da nisam depresivna", dodala je.

U 76. godini Iris i dalje vježba najmanje četiri puta nedjeljno, radeći impresivne setove od 200 ili 500 ponavljanja i najmanje 1500 torzo tvist vježbi.

U 50. godini je prvi put učestvovala na bodibuilding takmičenju, suprotstavila se mlađim muškim bilderima i osvojila drugo mjesto, a u narednih 20 godina zauzela je 12 prvih mjesta u NPC bodibuildingu.

Neka od njenih najzapaženijih dostignuća je titula "najfit" žene u Sjedinjenim Američkim Državama, koju joj je dodjelio Nintendo 2006. godine.

"Svake godine se pitam kako ću se osjećati sljedeće godine, ali uvijek se osjećam kao da imam 30 godina. Kada vježbam dobijem ogromnu energiju, tako da kada prođete pored moje kuće pomislili biste da tu živi 17-godišnjak. Slušam svu novu klupsku muziku", otkrila je u jednom intervjuu.

Iris ima sina i dvoje unučadi koji žive u Londonu, dok je 26 godina udata za 17 godina mlađeg muškarca po imenu Bob, za kojeg kaže da joj je "najveća podrška".

(Telegraf.rs)