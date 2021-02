Baka pjesmom obilježila 110. rođendan i postala zvijezda

Britanka Ejmi Hokins, 110-godišnjakinja koja je otpjevala pesmu "It's A Long Way to Tipperary" postala je zvijezda na TikToku nakon što je njen 14-godišnji unuk objavio video na svom profilu.

Baka je pjesmom obeležila 110. rođendan i pokupila simpatije korisnika na društvenoj mreži, prenosi portal Telegraf.

Njena porodica je za BBC objasnila kako je 110-godišnjakinja za vrijeme Prvog svjetskog rata putovala i nastupala širom Velike Britanije. Karijeru je prekinula vrlo rano jer joj je majka zabranila da nastupa smatrajući da to nije nešto čime djevojčica treba da se bavi.

Ejmi je imala sedam godina kada se rat završio, a od tada nije zaboravila stihove pjesama koje je pjevala kao dijete. Njena ćerka Hana ispričala je kako svakodnevno pjevuši različite pesmice i uvijek raspoloženo pita: "Hoćete li još neku?".

Porodica je rekla da u početku nije mogla da vjeruje da je video postao viralan, kao i da su oduševljeni komentarima na internetu.

"Ljudi su se rasplakali, neki su govorili da im nedostaje njihova porodica, dok su drugi pričali svoje životne priče. Sve reakcije su bile veoma iskrene, vratile su nam vjeru u ljude", rekla je porodica starice.