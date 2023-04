Banjalučanka stjuardesa u prestižnoj avio-kompaniji: Putnica tražila da isključimo motor aviona

Doći u Dubai sama, još kao mlada djevojka, i početi život ispočetka nije bilo nimalo lako. Ono što me najviše hrabrilo i tjeralo da idem naprijed kako bih ostvarila svoje snove je bila podrška moje porodice i prijatelja kao i ogromna ljubav prema poslu stjuardese o kojem sam maštala još kao mala.

Ovako za "Glas Srpske" počinje priču Banjalučanka Andrijana Vekić koja već četiri mjeseca radi kao stjuardesa za jednu od prestižnih arapskih avio-kompanija. Andrijana se put Dubaija uputila u jesen prošle godine, a nakon što je prošla obuku, počela je i da radi za tamošnju avio-kompaniju. Njeni počeci vezani su za avio-kompaniju "Viz Er" i baza joj je bila u Tuzli.

"Oduvijek sam voljela putovanja i avione pa samim tim i posao stjuardese. Nakon prvog iskustva letenja moja želja se još više produbila vidjevši sve te prelijepe djevojke uvijek nasmijane i ljubazne u uniformama. Maštala sam da ću i ja jednog dana biti na njihovom mjestu i to se konačno i ostvarilo", ispričala je Vekićeva.

Otići iz Banjaluke i juriti svoje snove, dodaje, da za nju i nije bilo teško.

"Ono što je najveći izazov ovog posla je ostaviti porodicu i prijatelje i početi život ispočetka negdje na drugom kraju svijeta", navodi Vekićeva.

Njen prvi posao za evropsku avio-kompaniju bio je vjetar u leđa ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Za mene je to bilo jedno predivno iskustvo i odlična odskočna daska za dalje, za Dubai. Vrijeme provedeno kao stjuardesa u prvoj kompaniji budi samo najljepša sjećanja. I dalje se rado čujem i vidim sa svojim kolegama i koleginicama iz baze u Tuzli", kazala je Vekićeva.

Razlika između evropske i arapske avio-kompanije, naglašava ona, ima dosta, počevši od beneficija, plata i samog standarda života.

"Sa druge strane, nekih većih razlika u poslu i avijaciji i nema. Posao stjuardese je jednako odgovoran svuda", navodi stjuardesa iz Banjaluke sa trenutnom adresom u Dubaiju.

Iako su prošla samo četiri mjeseca od kada je njena baza postao Dubai, obišla je nekoliko kontinenata i zemalja.

"Bila sam u Australiji, Americi, Japanu, Tajlandu, Novom Zelandu, Africi, ali ponekad doletim i do Evrope, najčešće u Njemačku. Naravno, radujem se svim budućim destinacijama i državama koje ću posjetiti. Letim mnogo i srećna sam zbog toga, jer sam po prirodi radoholičar", ispričala je Vekićeva.

Navodi i da njena kompanija saobraća ka 158 destinacija širom svijeta, te da je u tom poslu prisutna stalno i promjena vremenskih zona. U početku joj je to pravilo probleme, ali je to u posljednje vrijeme, navodi, poprilično savladala.

"Svaki let nosi novu priču i anegdotu. Uvijek je beskrajno zanimljivo kad me putnici pitaju gdje se tačno nalazimo u letu koji traje 14 sati ili kad vide jednog od pilota van kabine, pitaju ko upravlja avionom. Skoro sam imala i jedan zanimljiv zahtjev jedne putnice, a to je da zamolim pilote da isključe na trenutak desni motor kako bi njen sin mogao mirno da spava", navodi Vekićeva sa osmijehom na licu.

Kada je riječ o zahtjevima putnika, kaže da su uglavnom posljedica radoznalosti.

"Tim radoznalima posvetimo malo više pažnje kako bi bili sigurni da smo odgovorili na sva pitanja i ispunili sva njihova očekivanja. Mene rad sa ljudima ispunjava, tako da mi je zadovoljstvo pružiti im sve potrebne odgovore i učiniti da im taj let bude najljepše iskustvo", rekla je Vekićeva.

U gustom rasporedu letenja, navodi, nagrađeni su i zasluženim odmorima.

"Svaki odmor koji je duži iskoristim da odem kući i budem sa porodicom i prijateljima, a ukoliko je to kraće ostajem u Dubaiju i uživam u svim ljepotama koje on pruža. Dubai odiše sjajem i luksuzom. Meni ne može da dosadi predivna Burž Kalifa, ali i beskrajne plaže i pustinja koja nudi razne zabavne programe", navodi Vekićeva.

Na pitanje koje bi do sada destinacije koje je posjetila izdvojila kao najljepše, navodi da je to teško.

"Ako moram odabrati jednu onda bi to definitivno bila Australija. Bila sam u Melburnu, Sidneju, Pertu... i zaista su jedna prijateljska zemlja. Pri­ tome imaju multikulturalno društvo pa se tamo ne osjećam kao stranac. Klima im je takođe umjerena i topla tokom čitave godine i nudi razne atrakcije turistima. Uvijek tamo rado letim", zaključila je Vekićeva.

Praznici

Andrijana ove godine po prvi put nije proslavila najradosniji hrišćanski praznik Božić sa porodicom, a neće ni predstojeći Vaskrs.

"Ove godine po prvi put nisam bila sa porodicom za praznike jer sam radila i to je jedan od najvećih tereta i izazova koji za mene nosi ovaj posao. Udaljena sam od najvoljenijih. Bilo mi je teško, ali mi najviše olakšava to što imam njihovu podršku i razumijevanje i što oni mogu doći kod mene bilo kada pa se svim srcem nadam da ću sljedeći put biti slobodna i da ćemo praznike proslaviti zajedno", navela je Vekićeva.