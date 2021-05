Basista rok grupe Faith No Mor: Nema dobre rakije bez Srbije

SAN FRANCISKO - Bil Guld, basista rok grupe Faith No More, koji već dvije godine u SAD radi na promociji i prodaji šljivove rakije sa planine Goč, kaže za Tanjug da se na taj korak odlučio jer u Kaliforniji nije mogao pronaći dobru šljivovicu.

“Sa rakijom sam došao u kontakt vjerovatno negde 1992. godine. Faith No Mor je tada svirao u Budimpešti, mislim da smo svirali zajedno sa Guns''n''Roses. Fanovi iz Srbije su došli na koncert i ponijeli su rakiju sa sobom. Tada sam je probao prvi put, nikada ranije nisam čuo za nju", rekao je Guld Tanjugu.

Poznati muzičar navodi da je od tada često dolazio na Balkan i da ima prijatelje svuda, u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji, Makedoniji, i da je prilikom posjeta uvek pio rakiju. Priznaje da mu je rakija nedostajala kada je bio kod kuće, u Kaliforniji, jer nije mogao pronaći pravu šljivovicu.

"To je nemoguće! Ili su mi rakiju donosili prijatelji, ili sam morao ići na Balkan po nju. Tako sam 2019. odlučio da odem u Srbiju, da nađem pravu šljivovicu i da je predstavim Americi, jer ovde niko ne zna šta je to. To je bio eksperiment, nisam znao šta će se desiti. Ali, evo, to radim već dvije godine i zaista je sjajno", naveo je Guld.

Rakija duhovitog naziva (Yebiga) je verovatno prva američka rakija proizvedena u Srbiji. Proizvodi se u destileriji Tok sa Goča.

Prvenac je bila rakija "Yebiga Prva", klasična srpska šljivovica iz bureta. Nakon što se "Yebiga Prva" probila na tržištu SAD, nedavno je predstavljena i nova rakija: "Yebiga Bela", šljivovica čistog voćnog ukusa koja je odležala u inoksu.

Zbog američkih standarda u vezi sa količinom metanola u rakiji, teško je u SAD pronaći prirodnu šljivovicu, naglašava Guld. Šljivovice (prepečenice) u prosijeku imaju šest do osam grama metanola, dok je za američko tržište gornja granica tri grama.

Foto: Tanjug/AP / Bil Guld, basista rok grupe Faith No More

"Rakija koju sam pronašao na planini Goč je rakija sa kojom sam se zaista povezao. Širom Srbije ima sjajnih rakija. Zapravo, širom Balkana, ali naročito u Srbiji. Mislim da je rakija za Srbiju, a i za mene, ono što je fudbal za Brazil. Ne možeš imati rakiju a da Srbija nije nekako umješana u to", kaže Guld.

Čuveni muzičar kaže da u SAD rakiju vole ljudi koji su sa Balkana, ali i da je Amerikanci upravo otkrivaju, uče o njoj.

"Za sada to dobro ide. Iznenadilo me je što su se u početku plašili rakije, ali sada su počeli da je vole", dodaje Guld.

Za svoj novi biznis, kojim se bavi već nešto više od dve godine, kaže da je pomalo lud plan.

"Mislim, ja sam muzičar. Ja volim apstraktne ideje, a ideja da u SAD donesem pravu, izvornu rakiju je apstraktna ideja. Nisam razmišljao o tome šta će se desiti u praksi, kako funkcioniše sistem distribucije alkoholnih pića u SAD. To je jedna zaista velika i komplikovana mašina. Ludilo je koliko moraš naučiti o tome. Ali, zapravo, to je OK, jer sada učim o tome", priznaje Guld.

Čuveni muzičar kaže da mu nedostaju Srbija i Balkan, ali i da se sjajno osjeća kao "legal moonshiner".