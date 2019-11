Bebe po rođenju mogu prepoznati majčin miris i glas

Djeca su ukras svijeta! Smiju se, plaču, igraju… no postoje neke činjenice o njima koje su malo poznate te vas mogu iznenaditi, ali i nasmijati.

1. Tim istraživača na Institutu za učenje i mozak u Vašingtonu je 2007. godine sproveo eksperiment sa bebama starim 18 mjeseci. Došli su do otkrića da su bebe "natprirodno" osjetljive na promjene raspoloženja oko njih i da mogu prepoznati da li ih volite ili mrzite, i to čak i kada vam ne vide lice.

2. Prosječna težina novorođenčeta iznosi 3.300 g. U prva tri mjeseca života težina djetetove glave iznosi četvrtinu njegove ukupne težine.

3. Nakon samo 12 mjeseci života veličina bebinog mozga će se udvostručiti.

4. Rano se zna hoće li dijete biti desnoruko ili ljevoruko. Već u desetoj sedmici trudnoće moguće je procijeniti hoće li vaša prinova biti desnoruka ili ljevoruka.

5. Bebe vrlo rano nauče trikove sigurnosnih bočica. Jedan od pet mališana uzrasta od 15 mjeseci može otvoriti bočicu sa sigurnosnim zatvaračem. Dakle, lijekove i hemikalije držite u zaključanom ormariću!

6. Nemaju sva djeca iste oči. Zabluda je da sva novorođenčad imaju plave oči. Ova boja očiju češća je od drugih, ali nije jedina.

7. Bebe se rode sa sposobnošću da plivaju i da prirodno zadrže dah. Međutim, vrlo brzo izgube taj instinkt.

8. Djeca imaju više kostiju od odraslih. Djeca se rađaju sa 300 kostiju u tijelu, dok odrasle osobe imaju 206. To je zbog toga što se kod djece mnoge sitnije kosti kasnije spajaju u jednu.

9. Proljećna djeca su teža. Mališani rođeni u maju u prosjeku su za 200 grama teži od onih rođenih u nekom drugom mjesecu.

10. Puzavci postaju bolje atlete. Djeca čijim je prvim koracima prethodilo dugo razdoblje puzanja imaju bolje predispozicije za bavljenje sportom od onih koje nisu puzali.

11. Bebe odmah nakon rođenja mogu prepoznati majčin miris i glas.

12. Iako ne mogu govoriti, bebe i dalje mogu komunicirati fizički. Mašući, klicajući, pokazujući i sl. Istraživanja pokazuju da će bebe koje više komuniciraju fizički bolje komunicirati i verbalno.

13. Iako niko ne zna o čemu bebe sanjaju, vjeruje se da su njihovi snovi strogo vizualni jer još nemaju kapacitet za jezik. Srećom, bebe takođe nemaju sposobnost za noćne more, s obzirom na to da većina djece nema stvarne strahove sve do druge ili treće godine.