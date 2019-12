Bebe u stomaku plaču, sanjaju i osjete miris

​Ukoliko se ne osjećate baš najpokretnije, iscrpljeni ste ili veliki "kao kuća", nemojte zaboraviti kako je drugo stanje zaista nevjerovatno. Da li ste se ikad zapitali šta sve beba radi dok je još u maminom stomaku, da li joj se sviđa hrana koju jedete, da li voli kada joj pjevate ili joj nešto smeta?

Naučite sve o svojoj bebi jer hronični stres u trudnoći može dovesti do niza zdravstvenih problema kao što su prijevremeni porođaj i visoki krvni pritisak. Pored toga, stres može uticati i na ponašanje bebe - razdražljivost, manjak sna, anksioznost. Dobra vijest je da i ako ne možete potpuno da izbjegnete stres, možete naučiti da koristite alate za upravljanje i smanjenje nagomilanog stresa. Kada budete imali puno ljubavi i pozitivnih misli, stvorićete zdravije okruženje za matericu. U tom slučaju, manji nivo stresa će dovesti do zdravijeg razvoja vaše bebe.

Štucanje

Štucanje je normalna pojava koju mnoge trudnice osjećaju. Bebe počinju da štucaju već krajem prvog ili početkom drugog tromjesečja. Neke trudnice mogu da osjete štucanje kao seriju malih ritmičnih pokreta, dok ga neke osjećaju samo povremeno.

Prepoznaju pjesme

U istraživanju Univerziteta u Helsinkiju naučnici su tokom trećeg tromjesečja trudnicama puštali jednu dječju pjesmu. Nakon porođaja, ponovo su bebama puštali istu pjesmu i otkrili veću moždanu aktivnost kod onih koje su tu pjesmu slušale dok su još bile u stomaku, nego kod onih koje nisu slušale tu pjesmu.

Vježbanje izraza lica

Posmatrajući snimke sa 4D ultrazvuka, britanski naučnici otkrili su da se bebe do 24. sedmice mogu nasmijati. Do 36. sedmice nerođene bebe mogu napraviti i druge izraze lica, poput spuštanja obrva, naboranog nosa ili rastegnutih usana. Bebe u maternici često zijevaju i sisaju prst.

Osjećaju ukuse hrane

U trudnoći se često pojavi neopisiva žudnja za određenom vrstom hrane. Hranjive supstance iz hrane kroz amnionsku tečnost dolaze do fetusa koji oko 20. sedmice počinje da osjeća ukuse, ali i mirise, poput dima cigareta. Prema sprovedenim istraživanjima bebe čije su mame u trudnoći jele mrkvu vole da jedu to povrće više od beba čije mame nisu unosile tu namirnicu.

Reaguju na stres

Prema nedavno sprovedenom britanskom istraživanju trudnice koje osjećaju neku vrstu tjeskobe to prenose i na bebu, koja reaguje tako što češće dodiruje svoje lice lijevom rukom.

Plaču

Buka niske zvučne frekvencije usmjerena prema majčinom stomaku kod bebe u trećem tromjesečju izaziva ponašanje koje izgleda kao plakanje. Beba tada otvara usta, nepravilno diše, a naučnici su čak primijetili i da im usne podrhtavaju.

Rastu im dlake

Koliko god čudno zvučalo, svaka beba razvije male brčiće u materici. Te dlačice, poznate pod imenom lanugo - mekane su i pahuljaste, a radi se o prvim dlakama koje folikuli proizvedu, obično u petom mjesecu trudnoće pa se one postepeno šire cijelim tijelom. Na kraju vaša beba će ih pojesti, a nakon poroda i izlučiti putem svoje prve stolice, odnosno mekonijuma.

Imaju više kostiju od mame

Bebi se kosti počinju razvijati od 13. do 16. nedjelje nakon začeća. Do svog rođenja beba će imati 300 kostiju u svom sićušnom tijelu, dok odrasle osobe imaju samo 206. Ipak, kako rastu, neke kosti se spajaju, a savitljive hrskavice pomažu bebi da lakše prođe kroz porođajni kanal.

Srce se razvija nakon mjesec dana

U prosjeku potrebno je oko mjesec dana kako bi se kod bebe razvilo i počelo da kuca srce. Već na prvom ultrazvučnom pregledu možete da čujete kako bebi srce kuca ujednačenim ritmom i to oko 150 puta u minutu, a dok bude rasla tokom devet mjeseci to će varirati od 120 do 160 otkucaja po minutu.

Uče jezik

Nevjerovatno, ali bebe upijaju ritam i intonaciju majčinog govora već u materici. Stručnjaci smatraju kako čak možete uočiti razliku između razvijanja jezika kod beba na temelju njihovog žamorenja i grgoljenja.

Spavaju i sanjaju

Bebe počinju da spavaju četiri nedjelje nakon začeća. Međutim, ono zanimljivije je da su u 30. nedjelji trudnoće otkriveni neprestani nepravilni i nasumični pokreti očiju kod beba u materici, isti kao pokreti koji se pojavljuju u REM fazi, kada nam se složene slike i informacije kreću kroz mozak, što znači da bebe najvjerovatnije počinju sanjati dok su još u stomaku!

Osjete miris

Vaša beba može osjetiti iste mirise kao i vi. Ako osjetite neki neprijatan miris, vjerovatno će i vaša beba osjetiti isto. Vjeruje se da od 28. nedjelje beba osjeća iste mirise kao i mama. To su istraživači zaključili na osnovu toga što beba pravi grimase i mršte se kad mama osjeti neki neprijatni miris.