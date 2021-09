Benjamin Mujičić: Tantra je intima sa životom

Trodnevni joga Lotus Joga Fest održava se od 17. do 19. septembra na Vlašiću, a jedan od predavača je Benjamin Mujičić, osoba u kojoj se spaja naizgled nespojivo.

Staloženo lice ovog mladog instruktora joge skriva činjenicu da je Benjamin takođe i frontmen rock'n'roll benda. On je jedan od dva učitelja-muškarca koji će podijeliti svoje znanje sa okupljenim.

"Moje joga putovanje je počelo sa jednom predivnom ženom koja je u meni prepoznala jogija prije nego sam mogao i pomisliti da to mogu i trebam biti", govori Benjamin na početku razgovora, "Jedne prilike me odvela na čas njene grupe i ostalo je historija."

Benjamin smatra da se važnost Lotus Joga Festa, pored činjenice da je jedna od kapija svijeta joge, može mjeriti i mogućnošću pobjede nad predrasudama prema ovoj disciplini.

“Svaki događaj koji ovakvu vrstu prakse i načina življenja može približiti ljudima koji nikada nisu imali priliku iskusiti ovakve stvari na svojoj koži je super. Ljudi su obično odrasli na predrasudama i pogrešnim učenjima o bilo kakvoj disciplini, filozofiji ili tradiciji koja nije “njihova””, naglašava Benjamin.

Iako formalno vodi časove u sarajevskom studiju The Yoga House, Benjamin odbija titulu učitelja i napominje da je zapravo samo "učenik, na istom putu sa svima". Smatra da postoji i izvjesna opasnost u slijepom vjerovanju u Učitelje, Gurue, sve one koji pišu svoje titule velikim početnim slovom.

“Problem je u tome što svi oni (određeni učitelji, op.a.), na ovaj ili onaj način i kako god počeli, postanu opijeni moći jer su samo ljudi kao i svi mi, ali ih pratioci doživljavaju drugačije i onda se učitelji užive u tu hijerarhijsku ulogu – boljeg, čistijeg, većeg, prosvjetljenijeg. Jedini istinski Učitelj je vaše pravo Ja, sve ostalo su pomagači.”

Benjamin kaže da praktikuje jogu blisku Izvoru, nepolitiziranu, svačiju - tantra jogu.

"Tantra joga je jednostavno intima sa samim Životom. To je lahka i radosna participacija u stapanju svih suprotnosti života koje nas uče da jedina patnja dolazi iz iluzije da smo razdvojeni od bilo čega u postojanju. Tu ne postoji razdvajanje između materijalnog svijeta i duhovnog carstva. Kao ljudi opažamo dualnost svuda oko nas - dobru i zlu, mušku i žensku, toplu i hladnu. To su iluzije koje stvara ego, a zapravo su sve suprotnosti sadržane u istoj Univerzalnoj Svijesti. Sve što radite i sve što osjećate je, u rasponu od bola do užitka i bilo čega između toga, zaista manifestacija Božanskog i može biti sredstvo za približavanje vašoj vlastitoj božanstvenosti. To nije filozofija, traženje ili neko stanište, Tantra je participacija u onome što je već Istina, stvarnosti Postojanja. Onome što vas održava, otkucava u Srcu i pokreće vaš dah i energiju. Tantra je bila i ostala odgovor na sve filozofije i dualnosti, sva odbacivanja i separacije. To je prihvatanje svega što jeste Život i transformacija istoga bez krivice, represije ili odricanja, ma na kojem duhovnom stadiju bili”, pojašnjava Benjamin.

U zapadnom svijetu je došlo do određene seksualizacije ove prakse, što je suprotno onome što ona zapravo jeste, napominje on.

"Osnova Tantra joge su asana i pranayama, a ne seks kako je prikazano zapadnjačkim iskrivljenjem. To je duhovna doktrina kojom učimo neograničeno izvan ograničenog. Makrokosmos otkrivamo kroz mikrokosmos, beskonačno kroz konačno, Vrhovnu Svijest kroz Individualnu Svijest. U Tantri svijet nije nešto od čega se može pobjeći ili ga prevladati, već su čak i svakodnevni ili naizgled negativni događaji u svakodnevnom životu zapravo lijepi i povoljni. Umjesto da traži samadhi ili oslobođenje od svijeta, Tantra uči da je oslobođenje moguće u svijetu."

Muškarci - učitelji i učenici

Benjamin je član zajednice Balkan Men Rising koja promoviše duhovno izliječenje, transformaciju i rast muškaraca na Balkanu. U Bosni i Hercegovini muškarci u joga zajednicama su još uvijek egzotična pojava.

"Muškarci su na jogi i dalje prisutni u vrlo malom broju naspram broja žena u BiH, ali jako cijenjeni i mnogo traženiji kao instruktori. Ovo se može riješiti samo postepenim širenjem svijesti kroz edukacije, seminare i radionice, posebno one koje su dizajnirane samo za muškarce jer će svakom muškarcu biti mnogo lakše otvoriti se pred grupom drugih muškaraca, barem u početku. Svuda u svijetu se vode ovakvi muški i ženski krugovi gdje se kultivira energija s obje strane kako bi mogli svjesno partnerisati kroz život, iscjeljeni, stabilni i jaki", govori Benjamin.

Kojim god putem krenuli do samospoznaje, on će biti unikatno naš, te ne smijemo robovati lakomislenosti, a pogotovo ne naivnosti. Ulazak u svijet joge treba biti postepen, trebamo koračati sigurnim koracima i konsultovati se sa cijenjenim učiteljima, poput onih koji će predavati na ovogodišnjem izdanju Lotus Joga Festa.

"Ne postoji jedan put za sve, to je apsurdno. Ko god to propagira treba biti isključen iz mogućnosti da utječe na ljude u bilo kojem obliku. Najbolje je uvijek krenuti sa praksom uživo, uz pratnju knjiga legitimnih učitelja jer je internet pun lažnih informacija. Joga je alat, ali nije jedini alat. Svako mora naći svoj kroz sopstveno iskustvo života, a ne slijepo praćenje bilo čega ili koga. Izvor se manifestira na bezbroj načina i svi putevi vode do Njega. Obratite pažnju na svoje pravo Ja i njegove istinske želje i osvijetlit će vam se vaš Put", zaključuje Benjamin.