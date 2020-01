Ber Grils: Ako mi Đoković bude gost, dolazimo u Srbiju

Postoji onaj stari štos sa Berom Grilsom - da on u Srbiji ne bi ni mogao da snimi epizode svojih čuvenih i voljenih emisija.

Kako bi ostao gladan kada bi ga na svakom ćošku neko nutkao hranom, kako bi morao da se snalazi kada bi ga dočekalo čuveno srpsko gostoprimstvo? Ali, pred novu sezonu emisije "U divljini sa Berom Grilsom", čuveni avanturista u razgovoru za "Nedeljnik" otkriva da ovakav scenario ipak nije nezamisliv.

"Prirodne ljepote vaše zemlje su spektakularne. Obično kada biramo lokacije za snimanje odlučujemo se za one koje mogu da nam ponude raznolikost, a Srbija nudi pun paket - planine, rijeke, šume, bogatu prirodu i nevjerovatnu divljinu. Još kad bi Novak Đoković, koga mnogo cijenim i čiji sam veliki obožavalac, pristao da mi bude gost u nekoj od narednih sezona, sasvim sigurno bismo došli da snimamo u Srbiji", otkrio je Grils, nekadašnji marinac, otac tri sina i ponosni Britanac.

"Novak je snažan uzor i volio bih da čujem njegovu priču o ljubavi prema Srbiji", ističe Grils, podsjećajući da su gosti u njegovoj emisiji upravo ljudi poput Đokovića.

Kako on to kaže - oni koji svojim životom, djelima, ali i snažnom voljom i pozitivnom energijom motivišu i inspirišu. Tako se, uz mnoge holivudske zvijezde, prije dvije godine u Berovoj emisiji našao i Đokovićev vječiti rival, švajcarski teniser Rodžer Federer sa kojim je Grils osvajao Alpe, odigrao, kako on to naziva, "epsku partiju pingponga", i koga je natjerao da pojede riblje oko, naravno, puno proteina i bogat izvor energije neophodne za preživljavanje.

Federer je tada izjavio da mu je to bilo jedno od najstrašnijih iskustava u životu, daleko strašnije od bilo koje partije tenisa, pa čak i kada mu je Đoković sa druge strane mreže, a mi se pitamo kakva iskustva bi Nole podijelio sa Grilsom.

Preživljavanje u Nacionalnom parku Tara, osvajanje vrhova Stare i Suve planine, otkrivanje lepota istočne i jugoistočne Srbije, klisura i kanjona, možda bi se odigralo neko kolo na Kopaoniku ili na obalama Vlasinskog jezera, a sigurni smo da bi Novak bio sjajan i inspirativan domaćin ekipi Bera Grilsa u Srbiji. A kako bi se snašao sa izazovima koji ga očekuju?

"'U divljini sa Berom Grilsom' je šou bez granica. Proživljavamo veoma intenzivna iskustva okruženi pravom divljinom - šumama, pustinjama, izgubljeni u planinana, prepušteni sebi u negostoljubivim klisurama. Naši gosti najčešće nemaju nikakvo prethodno slično iskustvo. Sa nama ne prolaze nikakav trening. Jednostavno ih iz helikoptera gurnemo u divljinu i u preživljavanje. Zbog toga imam snažno poštovanje za svakoga od njih, jer sa njima proživljavam njihovu nervozu, neprospavane noći dok se pripremamo za prvi dan snimanja, a zatim i sav taj adrenalin koji nas prati na svakom koraku tokom naredna dva dana", poručuje Grils i dodaje da se za goste uvijek biraju oni ljudi koji žele da prožive takvo nesvakidašnje iskustvo i koji su spremni da na tom putovanju gledaocima, ali i sebi otkriju neko svoje novo lice.

Da se suoče sa svojim granicama i strahovima, i da ih pobjede.

"To su ljudi poput Đokovića, koji su u potpunosti ostvareni u svojim karijerama. Oni to ne rade zbog novca ili slave, jer toga imaju napretek. Jednostavno, žele da uz mene prožive avanturu koja u njima budi one primarne instinkte za preživljavanjem i zaštitom svojih najbližih, koji su duboko skriveni u svima nama", ističe čuveno TV lice, i priznaje da i poslije 13 serijala na različite teme o preživljavanju u divljini ovaj posao za njega još nosi izazove.

"Prije svega, to ne doživljavam kao posao, već kao život. Odmalena sam uz oca koji je bio vojnik i planinar naučio da živim sa divljinom. Kasnije sam sa tim nastavio i kao marinac, a evo već skoro dvije decenije to radim i na televiziji. I uživam u tome. Ipak, postoji velika odgovornost za one koji su sa mnom na terenu. Ja jesam voditelj i domaćin emisije, ali sam istovremeno i učitelj, trener, neko ko brine o njihovom životu, nutricionista, pa na kraju i psiholog. Ljudi svoje srce i dušu najviše otvaraju u trenucima kada su suočeni sa svom surovošću života. Koliko god oni tada učili o svojim granicama, i ja kroz njihova iskustva mnogo toga otkrivam o sebi. Zbog svega toga volim ovu emisiju", poručuje Grils.