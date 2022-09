Besplatno daje šljive za pekmez

PRIJEDOR - Ima skoro sve vrste voća, a ne bavi se voćarstvom. Vlasnik voćnjaka je Nijaz Huremović, koji u Kamičanima na površini od oko sedam dunuma ima više od 15 vrsta voća. Plodovi su ove godine i dobro rodili, a šljive za pekmez dijeli besplatno svima onim koji su voljni da ga pripremaju.

"Šlјivu za pekmez i za jelo dajem narodu besplatno. Svakom po dvije velike kante, one za jupol, jer ja ne živim od toga. To mi je ljubav i hobi. Nešto proizvedem meda od jabuka, nešto napravim soka, a nešto ostavim i za zimnice. Ostatak, pa šteta je da propada, pa zato i poklanjam onim kojim to treba", priča Nijaz.

Voćarstvo je postalo Nijazov hobi još 2005. godine kada se u rodno mjesto vratio iz Holandije. Svako stablo u voćnjaku, kako kaže , ima svoju priču.

"Svako stablo ima svoju priču, gdje sam ga nabavio, gdje sam našao, od koga sam ga dobio.Ove godine, pa sve je rodilo , čak i oskoruša mi je rodila. Drenjaka imam isto, svega ima u izobilju", dodaje Nijaz.

Oko radova u voćnjaku ima i pomoć. Tu je supruka Samka kojoj ništa ne pada teško. Od plodova voća priprema pekmez i ostale proizvode, a najveće zadovolјstvo joj je da sa stabla iz svog voćnjaka ubere domaću voćku, čiji ukus, kako kaže, nema zamjenu.

"Najlјepše je domaće. Ono mi je i najukusnije. Lijepo je gledati kako to raste, sazrijeva, dozrijeva , bereš i jedeš , a najslađe je voće ubrati sa grane i pojesti", kaže Samka.

Porodicu Huremović iz Kamičana možete uvijek posjetiti. Uz dobrodošlicu ćete dobiti i savjet, kako da zasadite voćku i njegujete je. Usput u voćnjaku možete da probate i plodove Nijazovog voća.

(Kozarski vjesnik)