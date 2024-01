Bivša žena u zajedničku kuću dovela drugog, a on otplaćuje kredit

Kada uslijedi razvod, onda slijedi papirologija, podjela imovina i suđenja. Svako ko je prošao kroz ovo, zna da podjela imovine gotovo nikada nije prijatan proces.

Karlo iz Hrvatske je usljed razvoda izgubio ne samo porodicu, već i zajedničku imovinu. On tvrdi da pored toga što plaća kredit za kuću u kojoj već nekoliko godina ne živi, on mora da se miri i sa činjenicom da je u toj istoj kući njegova žena dovela drugog.

"U brakorazvodnoj parnici odlučeno je da ćemo imovinu podijeliti na pola. Međutim, moja bivša supruga uporno je odbijala prodaju kuće. Išla je toliko daleko da mi je čak zaprijetila da će je radije zapaliti nego prodati. Na sudu nisam poricao da ona ima pravo na polovinu, iako sam ja gotovo u cjelosti finansirao izgradnju", piše on.

Potom je objasnio da je morao da pristane i na ucjenu.

"U kući ne živim već gotovo četiri godine, a ona svejedno nikad nije prestala da mi prijeti i da me omalovažava. Što je najgore, u međuvremenu je u kuću dovela novog partnera s kojim tu sada živi. I šlag na kraju, ja za tu nekretninu još plaćam kredit!", povjerio je svoju sudbinu Karlo, piše portal "Moje vrijeme"

Šok zvan "nekretninskom prevarom" bračnog partnera doživela je i jedna Hrvatica koja je željela da ostane anonimna.

Iako je njen suprug njihovu zajedničku kuću prepisao njihovoj djeci, ona nije mogla da vjeruje da joj to nije rekao. Ni spomenuo!

"Dragi moji, šta reći, moj muž je bez mog znanja našoj djeci prepisao kuću. Što je najstrašnije, ja za to uopšte nisam znala. Saznala sam sasvim slučajno, kad sam jednom prilikom nazvala svog advokata da se upišem kao vlasnica pola kuće. On mi je tada rekao da je muž sebe upisao kao doživotnog vlasnika te da kuću nakon svoje smrti ostavlja djeci.

Uradio je sve to kao da ja uopšte ne postojim, dakle mene nije nigdje naveo. Ja se pitam kako je to uopšte moguće, sastaviti takav dokument da bude validan, a ja sam kao bračni partner još živa. Ma da li je to zaista moguće?", svakodnevno se s gorčinom u srcu pita ova žena, prenosi Telegraf.rs.

