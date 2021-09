Bojan Derajić, genijalac iz sela Branešci kod Čelinca: Desetkama ispisao istoriju ETF-a

BANJALUKA - Bojan Derajić iz sela Branešci kod Čelinca ispisao je novu stranicu istorije banjalučkog Elektrotehničkog fakulteta (ETF) postavši tek drugi student u skoro šest decenija postojanja ove visokoškolske ustanove sa sve i jednom desetkom u indeksu.

Ovaj dvadesettrogodišnji mladić za četiri godine studija u indeks je upisao 38 desetki, a uspjeh je krunisao čistom desetkom i na diplomskom.

Njegov uspjeh ima poseban značaj ako se u obzir uzme da se Elektrotehnički fakultet smatra jednim od najtežih.

Nakon što je završio srednju elektrotehničku školu, priča Bojan za "Glas Srpske", imao je dvije opcije, mašinstvo ili elektrotehnika.

Ova druga opcija je prevagnula, a put od trenutka kada je zakoračio na ETF do titule jednog od najboljih studenata obilježili su predan rad i trud. To je fakultet, dodaje, na kojem je kontinuitet u radu ključan.

"Oduvijek sam se interesovao za tehniku i tehnologiju. Izabrao sam studijski program elektroenergetika i automatika, a nakon druge godine studija odlučio sam se za smjer automatika jer uključuje dosta različitih oblasti, od računarstva, elektronike do primijenjene matematike", rekao je Bojan.

I dok su matematika i informatika bauk onima sa društvenih smjerova, Bojan je sve to rješavao uz veliki rad, ali bez imalo muke. Sa osmijehom se prisjetio jedne situacije sa prve godine studija.

"Kada sam dobio desetku iz predmeta matematika 2, koji važi za jedan od zahtjevnijih, sjedio sam u čitaonici na faksu i u jednom trenutku čuo sam nekoliko studenata kako pričaju da je neki momak dobio desetku iz “dvice” sa osvojenih 100 bodova. To je potrajalo sve dok jedan od njih nije shvatio da sam to ja", kazao je ovaj diplomirani inženjer elektrotehnike.

Iako se utisci nakon odbrane diplomskog rada na temu "Planiranje trajektorije", u čijem fokusu su bili roboti, još nisu slegli, Bojan kaže da mu je velika čast i privilegija to što je tek drugi u istoriji fakulteta sa ovakvim uspjehom.

Uz roditelje i dvije sestre, koji su najponosniji na njega, Bojan ne izostavlja ni svoju "drugu porodicu", kolege iz generacije sa kojima je dijelio studentske dane. Iako mnogi misle da oni koji studiraju elektrotehniku ne dižu glavu s knjige, Bojan kaže da se druženja nikada nije odrekao, a opet je sve stigao.

"Svi zajedno smo spremali ispite, radovali se, ali dijelili i poteškoće. Odustajanje nikada nije postojalo kao opcija", rekao je Bojan dodavši da planira da upiše postdiplomske studije.

U slobodno vrijeme voli da čita i da trči. Onima koji tek treba da zakorače na ovaj fakultet poručuje da je najvažnije biti istrajan.

"Važno je voljeti ono što učite i onda to nećete osjećati kao neki preveliki teret", istakao je Bojan dodavši da mu je želja da ostane na ETF-u kao asistent. Zahvalan je profesorima na prenesenom znanju, a s obzirom na to da je on na sve lekcije odgovorio za najvišu ocjenu, i na fakultetu su ponosni na njega.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci Zoran Đurić rekao je za "Glas Srpske" da je ovaj mladić ispisao novu stranicu istorije ove visokoškolske ustanove koja postoji od 1962.

"Imali smo sjajnog kandidata koji je sa velikim uspjehom, na najbolji mogući način savladao sve što je predviđeno nastavnim planom i programom sa maksimalnom ocjenom na svim predmetima. Nadamo se da će kolega Derajić ostati na fakultetu. Vjerujem da ćemo uskoro raspisati konkurs i da će se on prijaviti i biti izabran kao budući kolega asistent", rekao je Đurić.

Konkurentnost

Zoran Đurić je rekao da studenti koji završavaju ETF dobijaju veoma primamljive ponude u IT industriji koja se brzo razvija.

"Ono što nudi fakultet svršenim studentima teško može da se mjeri sa tim ponudama iz privrede, ali dajemo sve od sebe da zadržimo najbolje", rekao je Đurić.