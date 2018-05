Bonton primanja gostiju

Uz dobru volju i malo truda, vaši će se gosti uvijek osjećati ugodno, a druženje će proteći upravo onako kako ste zamislili.

Pozivanje gostiju

Gosti se obično pozivaju usmenim putem, osim ako se radi o izuzetno svečanom događaju. Goste se poziva nekoliko dana ranije, kako bi se i gosti i domaćini imali vremena pripremiti.

Prije dolaska gostiju

Prije dolaska gostiju, prozračite stan. Pripazite da u stanu nije pretoplo jer će to uspavati društvo, ali niti prehladno. U predsoblju pripremite vješalice za kapute. U kupatilo stavite nov sapun, čiste male ručnike i toaletni papir. To isto vrijedi i za WC. Na sto postavite nekoliko mirisnih svijeća; one će poslužiti kao ukras i osvježiti prostor. Nastojte biti uređeni jer time iskazujete poštovanje svojim gostima.

Kad gosti stignu

Kad gosti pozvone, ne smijete dozvoliti da čekaju ispred vrata. Goste dočekuju domaćica i domaćin i pomažu im da odlože svoje stvari. Gosti se uvode u prostoriju za druženje i, ako ima još gostiju, domaćini ih upoznaju.

Muškarac se prvi predstavlja ženi.

Mlađa osoba se predstavlja starijoj.

Bračni par se predstavlja zajedno.

Nemojte prekidati razgovor dvoje ljudi da biste nekog predstavili.

Ako jedan od domaćina uvodi goste, a drugi je u sobi sa drugim gostima, on ustaje kada uđe novi gost i polazi mu u susret.

Druženje

Ako se gosti međusobno slabo poznaju ili ako su im interesi različiti, domaćini trebaju usmjeravati razgovor tako da svima bude ugodno i zanimljivo.

Za vrijeme svake posjete, goste treba nečim ponuditi. Ako je posjeta kratka, dovoljno je poslužiti kavu ili sok. Ako znate da će gosti duže ostati, priredite malu zakusku (mali sendviči, sitni kolači...), s pićem.

Tokom razgovora izbjegavajte teme koje bi mogle izazvati žučne rasprave i uvrijediti gosta.

Za vrijeme jela

Prije negoli započnete s jelom, pričekajte petnaest-ak minuta na zakašnjele goste.

Domaćini se trebaju baviti gostima. Ako nešto trebate napraviti, neka to bude čim brže. Za vrijeme jela, ne pretjerujte s nuđenjem. Ponudite jednom i, ako netko odbije, prihvatite to bez komentara.

Običaj je da druženje završi uz kafu a mi preporučujemo Cafe Brazil , kolač po želji naravno.

Pospremanje je obveza domaćina.

Ispraćanje gostiju

Znak za završetak posjeta daju posjetitelji.

Kada gost odlazi, domaćica i domaćin ga ispraćaju do vrata. Ako jedan dio gostiju ostaje i dalje, jedan od domaćina ispraća goste koji odlaze, a drugi ostaje sa ostalim gostima. Ako je samo jedan domaćin, on ispraća goste i upućuje ispriku onima koji ostaju jer ih nakratko ostavlja same.

Gostima treba toplim riječima zahvaliti na njihovu dolask

Vaša https://www.facebook.com/brazilkava.ba/