Borba za čovječanstvo još nije izgubljena

Klimatske promjene i dalje prijete... Pred čovječanstvom je ostala teška i presudna borba, broj siromašnih u svijetu ne opada, rijeke i okeani i dalje su zagađeni, ali prošla godina se ne mora pamtiti samo po lošim vijestima.

U Keniji instaliran desalinizator koji morsku vodu pretvara u pijaću

Tim koji su činili inženjeri, programeri i aktivisti instalirao je u kenijskom selu Kiunga prvi sistem za desalinizaciju vode koji radi na solarni pogon. Kako pišu strani mediji, čak 35.000 ljudi dnevno će sada imati na raspolaganju čistu vodu, što će značajno unaprijediti kvalitet života ove zajednice.

U Indiji je otvoren prvi "kafe za smeće"

U indijskom gradu Ambikapuru otvoren je kafić u kojem možete dobiti besplatan obrok za svaki kilogram smeća koji donesete, odnosno obilan doručak za 500 grama. Ovakvi ugostiteljski objekti već postoje u Sjedinjenim Američkim Državama i Kambodži. Ipak, akcija koja je sprovedena u ovom indijskom gradu još je značajnija jer će plastični otpad biti iskorišten za izgradnju puteva u samom Ambikapuru. Tako će se na neki način i tek donekle riješiti dva problema: glad i zagađenje.

U Japanu je pokrenut dnevni list koji možete posaditi

"Zelene novine" prave se od recikliranog papira i hartije od povrća i služe kao svojevrsno sjeme: nakon što ih pročitate, možete ih iscijepati na sitne dijelove, posaditi i za samo nekoliko sedmica će niknuti prelijepi cvjetovi!

Ljudi iz cijelog svijeta pletu rukavice za koale

Nakon niza šumskih požara koji su zahvatili australijsku divljinu, među povrijeđenima našao se i nemali broj koala. Veterinari daju sve od sebe kako bi što prije sanirali opekotine na njihovim šapama, ali strahuju od novih povreda. Kako bi olakšali život ovim malim krznenim stanovnicima Australije i zaštitili ih, ljudi iz cijelog svijeta udružili su se u zanimljivoj akciji: pletenju rukavica za koale. Uz to, prikupljena su čak dva miliona dolara za pomoć ovoj ugroženoj vrsti. Nažalost, i u 2020. godini nastavili su se požari u Australiji, a dostigli su, kako to svjetski mediji kažu, nezapamćene razmjere, što znači da prava borba za životinjski svijet tek predstoji.

Napravljen magnetni kalem koji uništava plastiku

Svake godine u okeanima se nađe oko 14 miliona tona plastike, pokazala su istraživanja. Uz pomoć nauke napravljen je mali, ali značajan korak da se ona uništi.

Naučnici su, naime, uspjeli da naprave sićušan magnetni nanokalem, koji pokreće hemijske reakcije s ciljem da se uništi mikroplastika u okeanu, do čega dolazi tako što se plastika transformiše u ugljen-dioksid i vodu.

U Milanu je započeo projekat koji će uljepšati život hiljadama ljudi

Milano je najskuplji grad u Italiji i jedan od najskupljih u Evropi, zbog čega studentima nije uvijek lako u ovoj metropoli. Budući da grad ima sedam univerziteta i oko 180.000 studenata, kao i 314.000 starijih građana koji žive sami u prevelikim kućama, pokrenut je projekat u okviru kojeg će usamljeni penzioneri privremeno pružiti krov nad glavom mladima.

U laboratorijskim uslovima prvi put reprodukovani korali

Klimatske promjene, manjak kiseonika, povećano zračenje, porast nivoa mora i temperature Zemlje, izlivanje štetnih hemikalija u okean i mnogi drugi faktori ugrozili su korale širom svijeta. Floridski greben, jedan od najvećih koralnih grebena na svijetu, u veoma je lošem stanju, zbog čega su stručnjaci iz neprofitne organizacije "Floridski akvarijum" sproveli interesantan eksperiment.

On se pokazao kao uspješan: naučnici su reprodukovali korale iz Atlantskog okeana u laboratorijskim uslovima. Sljedeća faza jeste njegova njega sve dok on ne dostigne zrelost potrebnu da bi odolio štetnim efektima. To nisu jedine lijepe vijesti iz ove laboratorije: naime, u pitanju je samo jedan u nizu projekata za spas floridskog koralnog grebena.

U Holandiji napravljeno pet vještačkih ostrva kako bi se sačuvale životinjske vrste

Usred nepreglednog prostranstva vještačkog jezera Markermer nalazi se novi holandski arhipelag. Riječ je o grupi od pet ostrva, napravljenih od očišćenih školjki, gline i mulja, koja će pružiti utočište brojnim vrstama nakon višedecenijskog zagađenja jezera. Ranije ove godine mediji su javili da se prvi rezultati već primjećuju.

"Već smo vidjeli značajne i spektakularne promjene: hiljade novih ptica, čistiju vodu, ogromne grupe insekata", ponosno je istakao pokretač ovog projekta Roel Posthorn iz Holandskog društva za zaštitu prirode.

Novi Zeland planira da posadi milijardu stabala

Vlada ove zemlje odvojila je čak 485 miliona dolara kako bi u narednih 10 godina bilo posađeno milijardu stabala, ali to nije sve: Novozelanđani se nadaju da će do 2035. godine državna električna mreža koristiti isključivo obnovljive izvore energije. Krajnji cilj je da Novi Zeland do 2050. godine više ne doprinosi globalnom karbonskom otisku.

Naučnici napravili vještački list

Način na koji fotosinteza pretvara ugljen-dioksid u glukozu i kiseonik inspirisao je stručnjake da naprave vještački list koji imitira ovaj proces. Uz malu pomoć bakar-oksida, neorganskog jedinjenja koje se nalazi u mineralu kupritu, ovaj list čini da ugljen-dioksid prelazi u metanol i kiseonik.