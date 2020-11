Boris Džonson: Pozvao sam Sjeverni pol i stižu Djed Mraz i irvasi

Pandemija kovida 19 neće spriječiti Djeda Mraza da donese poklone, naveo je britanski premijer Boris Džonson u odgovoru na pismo osmogodišnjeg dječaka koji ga je upitao da li će ove godine Djed Mraz moći da isporuči darove.

Džonson je rekao da su mu ljekari rekli da ne postoji zdravstveni rizik za djecu ako se poštuju pravila.

Dječak je u svom pismu premijeru pitao da li vlada razmatra pitanje godišnje posjete Deda Mraza: "Znam da ste veoma zauzeti, ali možete li vi i naučnici da razgovarate o ovome", prenio je Rojters.

Džonson je pismo objavio na Twtteru uz kopiju svog odgovora. "Pozvao sam Sjeverni pol i mogu da kažem da je Djeda Mraza spreman da krene, kao što su i Rudolf i svi drugi irvasi", naveo je Džonson.

Rekao je i da mu je glavni zdravstveni stručnjak prenio da pod uslovom da se Djed Mraz ponaša na svoj uobičajeno odgovoran način i radi brzo i bezbjedno nema rizika ni za njegovo ni za zdravlje djece.

Premijer je rekao da dobija mnogo pisama djece o toj temi i da podržava Montijevu sugestiju da ostavi dezinficijens za ruke Djeda Mrazu.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg