Borislav Railić iz Dervente 20 godina druguje s motornim zmajem

​DERVENTA - Šezdesetpetogodišnji Borislav Railić iz Dervente prije 20 godina počeo je da leti motornim zmajem koji je privremeno prizemljen i nalazi se u njegovom dvorištu.

"U Čović Polju, Cvijan Popović zvani Cviko naučio me vještinama letenja. To je neopisiv doživljaj. Pogled iz ptičje perspektive ne može se opisati - čovjek prosto uživa", priča za Railić.

Motornog zmaja posjeduje od 2015. Čuvao ga je u Zalužanima i tamo njim letio, a hangar gdje je držao letjelicu sada ima druge namjene.

"Morao sam da rasklopim krila letjelice i motor da dovezem u Derventu. Moj hobi je malo zastupljen u Republici Srpskoj, a znatno više u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji", objašnjava Railić.

Njegov zmaj je registrovan i ima originalan motor koji se namjenski proizvodi za takve letjelice. Railić želi da pronađe površinu od 800 do 1.000 metara dužine i od 20 do 40 metara širine, te registruje aero-klub i tako se bavi sportskim letenjem.

Foto: Srna

"To je moja velika želja i ustupio bih tu površinu da je besplatno koriste svi zainteresovani. Registrovali bismo sportski klub gdje bismo mogli obezbijediti obuku za pilote motornog zmaja i ultraletjelica. Takve klubove sada imaju Banjaluka, Prijedor, Bijeljina i neki gradovi u Federaciji BiH", kaže Railić.

Dodaje da treba sagraditi hangar za parkiranje i skladištenje letjelica.

Railić ističe da je već letio iznad Dervente i da je doživljaj neopisiv.

"Letio sam pored Ukrine između Starog mosta i Patkovače i spuštao se kod bazena, i to nekoliko godina unazad. To je bilo rizično, ali proradi adrenalin. Ta lokacija je uska, po dva tri puta treba nadletjeti da čovjek sleti i zaustavi se. Lako je poletjeti, ali je teško sletjeti. Zato pista treba biti travnata", objašnjava on.

Railić napominje da je "Derventa postala grad, što ima neke prednosti".

"Letjelice su pogodne za bacanje letaka iz zraka, predstavljanje firmi i slično. To može biti i atrakcija. Mogao bih dovesti i prijatelje koji imaju letjelice da učestvuju na druženju u Derventi, čime se razvija i turizam", kaže on.

Prema njegovim riječima, motorni zmaj košta od 15.000 do 25.000 KM.

"U Srbiji postoji firma koja proizvodi te letjelice lake za održavanje i bez velikih troškova. Mnogo puta sam letio iznad drugih krajeva, ali je nekako najljepše letjeti u svom zavičaju, iznad Dervente", ističe Railić.