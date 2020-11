Brat i sestra prodaju kuću da bi pomogli liječenje djevojčice

Dvogodišnja Anika boluje od najtežeg tipa spinalne mišićne atrofije. Vrijeme da primi gensku terapiju polako ističe. Humanih ljudi, spremnih da pomognu da se kupi najskuplji lijek na svetu koji košta više od dva miliona evra, sve je više.

Brat i sestra sa Rudnika ipak se izdvajaju.

Kuću na Rudniku Miloš i njegova sestra naslijedili su od djeda. Kada su čuli da je za liječenje njihove male sugrađanke Anike, potrebno mnogo novca riješili su da je prodaju. Organizovali su aukcijsku prodaju i za sada je kuća dostigla cijenu 10.000 evra.

"Ko želi da kupi kuću i ko bude izlicitirao najveći iznos uplatiće novac direktno na žiro-račun i sa uplatnicom će doći kod mene i moje sestre koji smo vlasnici ove kuće i dobiće naravno prenos", kaže Miloš Mijailović.

Na aukciji je i trotinet osvojen na nagradnom konkursu, koji su rođaci Mijailovića iz sela Mutanj riješili da prodaju.

"Rešili smo zato što to može da spase djevojčicu", kaže Hristina Jakovljević.

"Ja bih voleo da pomognemo bar malo Aniki", kaže njen brat Stefan.

"Deci sam objasnio koliko bi to značilo da učinimo za tu malu devojčicu, da se oni odreknu tog trotineta, a da taj novac doniramo za njeno lečenje. Shvativši da je to humano i da bi puno značilo, oni su se složili jednoglasno", priča Ivan Jakovljević.

U brojnim akcijama prikupljanja novca za liječenje Anike Manić do sada je sakupljeno gotovo 900.000 evra, a to je tek blizu pola puta do lijeka.

"Ostaje nam ta druga deonica, nešto više od pola puta, još milion i dvesta hiljada evra. I mi stvarno iskreno verujemo da možemo preći taj put ako ovakve modele solidarnosti budemo širili što više", kaže Vladimir Jeftović.

Zbog zdravstvenih uslova gensku terapiju, po odluci ljekara, Anika mora da primi do sredine decembra, pa je za prikupljanje novca rok sve kraći.

(RTS)