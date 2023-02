Brazilac tvrdi da je najstariji čovjek na svijetu

GOJANIJA - Brazilac koji tvrdi da je najstariji čovjek na svijetu proslavio je 3. februara 122. rođendan, godinu dana nakon što je pobijedio kovid, a njegova porodica kaže da je i dalje "vrlo jak".

Njegovo ime je Andrelino Vijeira da Silva i živi u gradu Aparesida de Gojanija u brazilskoj državi Gojas, prenio je "Dejli mejl".

Sada, kada je napunuo 122 godine, njegova praunuka rekla je za lokalne medije da je Andrelino i dalje vrlo jak, i da, ukoliko se potvrdi, i zvanično će biti najstariji čovjek na svijetu.

Da Silva ima sedmoro djece, 13 unuka, 16 praunuka, jedno čukununuče, a u njegovoj ličnoj karti piše da rođen je 1901. godine, prenosi Tanjug.

Od sedmoro djece, petoro je još živo. Zvanično, Marija Branjas Morera iz Španije je najstarija osoba, rođena 4. marta 1907. godine.

Nju je Ginisova knjiga rekorda prošlog mjeseca proglasila najstarijom osobom na planeti.

Brazil’s Minister of Labor and Social Security honored Andrelino Vieira da Silva with a commemorative plaque, acknowledging his grand age of 121! Born on February 3, 1901, Mr. Silva had 7 children and has 13 grandchildren, 16 great-grandchildren and a great-great-grandchild. pic.twitter.com/OKssx08e0y