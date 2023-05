Britanka u 100. godini ostvarila životni san da je gađaju noževima u cirkusu (VIDEO)

Britanka Eni Duplok iz Šarnforda u Lesterširu, bivša cirkuska radnica, ostvarila je u 100. godini životni san da je gađaju noževima tokom cirkuske predstave.

Duplok je, oslanjajući se na štap, hrabro stala ispred žene koja je gađala noževima pred publikom koja je navijala u Koventriju, objavio je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Duplok, koja za tri mjeseca slavi 100. rođendan, učestvovala je u velikom finalu emisije Zipo cirkus.

Poslije nastupa je izjavila da je "zaista uživala", a sama je tražila da učestvuje, prenosi Tanjug.

Duplok je ubijedila ćerku da zamoli njenog bivšeg šefa, osnivača cirkusa Martina Bartona, da joj dozvoli da nastupi i on je pristao.

Barton je rekao da je Eni radila za njega prije 30 godina kada je lijepila postere.

Barton je zamolio Eni da bude dio spektakla i za svoj 100. rođendan.

Poslije nastupa Duplok je oduševljeno rekla da je spremna i za sljedeći put.

At almost 100 years old, Annie Duplock was a fantastic knife thrower’s assistant tonight! We’re in Coventry all weekend. Hope you can join us! https://t.co/AUlX7QMwSA pic.twitter.com/Xzx8tEjM8K