Češki avanturisti privatnim vozom obišli BiH

BANJALUKA - Entuzijastična grupa Čeha, njih oko 150, početkom avgusta upustila se u sedmodnevnu avanturu i to prolazeći kroz nekoliko evropskih zemalja kako bi posjetili bh. gradove, a sve to ne bi bilo čudno da ovaj put nisu proveli putujući i spavajući u privatnom vozu.

Naime, ovo je drugi put zaredom da se veća grupa avanturista i ljubitelja dobre zabave iz Češke uputi u ovaj dio brdovitog Balkana, te su tako i prošle godine imali priliku da se upoznaju sa prirodnim ljepotama i bogatstvima kojima obiluje naša zemlja.

Albert Fikaček, vlasnik voza, koji organizuje "VlakFest", odnosno festivale i koncerte u vozu, za "Nezavisne" priča kako su došli na ideju da dođu upravo u našu zemlju.

"Već neko vrijeme organizujemo festival u vozu, a u razgovoru sa prijateljima sinula nam je ideja da bismo mogli ljeto provesti u Banjaluci sa prijateljima. Ipak, s obzirom na to da nismo povezani željezničkim saobraćajem sa BiH, shvatili smo da imamo voz kojim možemo doći te smo se odlučili da ga iskoristimo i njime doputujemo", sa osmijehom priča Fikaček.

Kako kaže, ideja se rodila još 2020. godine, odnosno kada je počela pandemija virusa korona, te su bili spriječeni da realizuju svoje planove.

"Tada nismo mogli doći, ali smo zato prošle godine uspjeli. Naime, ovdje smo proveli predivno vrijeme, a organizovali smo i koncert, i to u prirodi, sa divnim ljudima, zbog čega smo odlučili da ponovo dođemo i lijepo se provedemo", ističe Fikaček.

Kako kaže, postoji neka posebna veza s ljudima koji ovdje žive.

"Vaša zemlja je puna potencijala, imate odlično pivo, muziku, prirodu i ljude, a to je nešto nevjerovatno i nije u redu da bude zapostavljeno. Čak nas je i vaša ambasadorka Martina Mlinarević ispratila na stanici u Brnu i poželjela nam srećan put u BiH", kaže Fikaček.

On ističe da bi voljeli uspostaviti ljetnu željezničku liniju sa našom zamljom, s nadom da će to, korak po korak, uspjeti i oživjeti.

"Mislim da bi trebalo da uspostavimo ljetnu liniju iz Češke do BiH, da dovedemo turiste, ali postoje neki tehnički problema, no ipak ostaje naš san da napravimo međunarodnu liniju. Takođe, i od vaše vlade zavisi da li će željeti da vozimo. Mislim da bi najbolje rješenje bilo da vozimo osam puta tokom ljeta, svake sedmice, dva mjeseca. To bi bilo zanimljivo za Češke turiste, jer oni koji nemaju priliku da idu autom, mogli bi na ovaj način da posjete planine i sve što žele da vide", naglasio je Fikaček.

Ova odvažna družina se tokom ovog, i ne tako kratkog puta, morala suočiti i sa onim manje prijatnim situacijama, ali su i njih prebrodili zasukanih rukava, ali sa osmijehom na licu.

Tako su, i to u jednom danu, prema riječima Naze, djevojke čiji su roditelji porijeklom iz BiH, a koja se ovom prilikom prijavila da bude prevodilac, morali da zasuču rukave te da se riješe osa i osinjaka koji se nalazio ispod vagona, ali i da čiste kabine nakon što su prošli rudnikom uglja.

"U jednom trenutku su ose samo počele da lete na sve strane, pa smo morali sami da ih se riješimo, ali smo na kraju dobro prošli, bez ujeda. Isti taj dan smo prolazili tunelom koji je bio pun uglja, a koji se uvukao u vagone i kabine pa je sve bilo crno od njega, i to nam je oduzelo nekoliko sati dok smo sve počistili i doveli u red", priča Naza.

Prema njenim riječima, oni su se tokom sedam dana, odnosno od 31. jula do 7. avgusta, uputili u ovu avanturu, i to sa polaznom stanicom u Brnu, pa preko Slovačke, Mađarske, Hrvatske do BiH.

"Obišli smo Sarajevo, Konjic, Mostar, Banjaluku i Čapljinu. Ovo je prvi put da idem s njima, i mogu reći da je baš zanimljiv doživljaj. Naime, željela sam putovati zajedno s njima, a s obzirom na to da mi se nije plaćala karta, koja košta oko 300 evra, javila sam se i pitala treba li im prevodilac te dobila pozitivan odgovor", kazala je Naza.

Kako kaže, od 150 putnika, njih 20 su organizatori, dok su ostali platili kartu kako bi putovali.

"Svi su oduševljeni, lani su bili u Bosni i svidjelo im se. Jedino su nas vrućine spriječile da idemo na planine, ali je, recimo, rafting bio odličan. Ipak, ono što je bitno jeste da smo obišli nekoliko lijepih gradova. U Banjaluci je samo za nas svirao i lokalni bend, a na koncertu nam je bilo odlično, svi su plesali, igrali i super smo se proveli", kazala je Naza.

Katarina, jedna od putnica, u razgovoru za "Nezavisne" ističe da su se lijepo proveli na koncertu, s tim da pozitivne utiske nose i iz Mostara i Sarajeva, gdje su se takođe proveli po jedan dan, kao i u drugim mjestima.

"Ovo je stvarno jedno prelijepo iskustvo. Prosto je nevjerovatno da je samo jedna entuzijastična osoba organizovala ovakvo putovanje u ovaj dio Evrope. Mi smo tokom ovih dana živjeli i spavali u vozu i nismo uopšte koristili hotelski smještaj", istakla je Katarina.

Naglašava da su u vozu imali sve što im je potrebno te da i nisu imali potrebu da spavaju na nekom drugom mjestu.

"Imamo bar, pivo i to je ono što je bitno. Ovo je prvi put da putujem na ovaj način i veoma mi se dopada ideja putovanja i življenja u vozu", rekla je Katarina.

Naza dodaje da se na ovom putovanju moraju poštovati pravila te da svi moraju doći na stanicu tačno na vrijeme, jer moraju krenuti između vozova, a ko ne stigne, kako kaže, mora se snaći sam.

"Imali smo situaciji da je čovjek prvi dan svratio po cigarete i voz mu je otišao, iako mu je rečeno da se ne smije zadržavati izvan voza, ali on je ipak sišao i morao se sam snalaziti", rekla je Naza.

Inače, oni su morali tri puta mijenjati lokomotivu, pa ih je tako lokomotiva "Željeznica Srpske" preuzela na granici Hrvatske, nakon čega je ove vagone dalje vozila lokomotiva "Željeznica FBiH" te obratno u drugom smjeru.

Ekipa "Nezavisnih" ih je ispratila iz Banjaluke, a napuštajući lokalnu željezničku stanicu, Česi su sa osmijehom na licu mahali okupljenima, dovikujući da se raduju još nekom viđenju i druženju.