Četiri izazova u vezi s kojim se susreći parovi

Svaki par upozna ružnu stranu privlačnosti. Ono što nas je u početku spajalo, sada razdvaja. Ali to bi trebalo iskoristiti kao priliku da se izađe iz svoje zone komfora i da se vidi gledište partnera.

Živimo u duboko romantičnoj kulturi opsjednutoj idejama o tome kakva bi ljubav trebala da bude. To izaziva velika očekivanja među mladim ljudima, a onda kada stupe u vezu shvate da filmska verzija nema veze sa stvarnošću.

Ne čudi što većina ljudi ulazi u odnose prilično nepripremljeni, a zatim ih poslije nekog vremena izazovi svakodnevnog života razočaraju.

Ljubav je samo jedan od "sastojaka" uspješne veze, a da biste ostali srećni, treba uzeti u obzir i sljedeće faktore.

Razlike

Ljudi su pojedinci i nešto ono što ih je privlačilo na početku veze s vremenom može da postane prepreka.

"Na početku veze duboko me privukla pouzdanost supruga i njegov temperament. On je uživao u mojoj avanturističkoj prirodi i entuzijazmu za eksperimente. Nekoliko godina kasnije doživljavamo određeni pomak u perspektivi. Nervira me njegova ukočenost i tvrdoglavost, a on me ponekad smatra iracionalnom i impulsivnom", piše psiholog Ana Asenova.

Dosadan seksualni život

Kada se vatromet hormona završi, svi postepeno klize u seksualnu rutinu koja je predvidljiva i nije uzbudljiva. Zahtjevi za posao, male svakodnevne svađe, umor - sve to utiče na odnos.

"Dobar seks je složen čin odgovorne koordinacije i usklađivanja. Teško je imati uzbudljiv seksualni život kada je većina pažnje zaokupljena praćenjem nadolazećih prijetnji i posezanjem za oklopom. Za dobar seks morate da se otvorite svom partneru i podijeliti ono što je dobro, šta vas uzbuđuje, šta vas odbija i koji trenuci vas zaista zadovoljavaju. Dobar seks počinje preuzimanjem rizika i otvorenim pričanjem o željama i potrebama", kaže dr Su Džonson.

Gubitak veze sa partnerom

Čak i u zdravim, stabilnim odnosima, postoje trenuci kada ljudi osjećaju da se ne mogu da povežu sa svojim partnerom. Bitno je kako se nosimo s tim i kako pratimo razloge emocionalne distance.

Komunikacija, razgovori o potrebama, prihvatanje različitih stavova su ključni u rješavanju ovakvog problema. Naravno ako težite da budete zajedno.

Želja za raskidom pojavljuje se u svakoj vezi, ali to nije smrtna presuda. To je simptom s kojim moramo da se nosimo, a ne da ga zanemarujemo.

Sumnja

Ljudi u dugotrajnim vezama vrlo dobro poznaju sumnju u sebe, piše Your Tango.

U svijetu punom ljudi, zašto ostajemo posvećeni samo svom partneru, koji zna kako da nas povrijedi i rastuži?

"Stvar je u tome što sumnja često ne dolazi iz odnosa koji imamo sa partnerom, već se zasniva na tendenciji da se partner opterećuje sa previše svojih očekivanja. Pogodno je okriviti partnera za sva nezadovoljstva u životu. S druge strane, partner je voljan da izdrži negativne periode u vezi i sve naše mane i da i dalje ostane u vezi sa nama. Dan za danom", smatra Asenova.

(B92)