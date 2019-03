Četiri znaka da je vrijeme da date otkaz

Napuštanje posla je velika odluka. Ali ostati na poslu koji vas nigdje ne može dovesti, može imati trajni negativni uticaj na vašu karijeru.

"Od svih rasprava u našoj glavi, odlučivanje da li je vrijeme da odustanete jedna je od najtežih", navela je Suzi Velš, novinar ekonomije i stručnjak za karijeru.

Ona je za CNBC nabrojala četiri "sigurna znaka" koji će vas obavijestiti da je vrijeme da potražite izlaz.

1. Nema mjesta za rast

Smatrate li da ne postoji način da se pomaknete prema gore u vašoj trenutnoj kompaniji? Velšova je navela da je to jedan od glavnih znakova da je vrijeme da krenemo dalje. Možda ste u preduzeću, na primjer, gdje postoji neko iznad vas ko nikada neće napustiti organizaciju. Možda je to šefova kćerka ili sin. Možda je to radnik koji je superzvijezda. Nije važno. "Ako ne odete u tom slučaju, nikada nećete rasti", navela je ona.

2. Imate ugrađenu reputaciju

Još jedan dobar razlog za napuštanje posla je ono što Velšova naziva "ugrađenom reputacijom".

"Recimo da ste počeli raditi kao asistent. Neki ljudi vas nikada neće vidjeti kao bilo šta drugo. Ili ste možda bili dio projekta koji je propao. Neuspjeh se može držati za vas, čak i kad niste krivi."

Bez obzira na to, faktori poput ovih mogu za vas stvoriti lošu vibraciju "nepromotivnog" ili "oštećenog proizvoda". A kad se to dogodi, navela je Velšova, morate otići pronaći mjesto za novi početak.

3. Niste uzbuđeni zbog svog posla

Ako osjećate da vas baš briga za proizvode ili usluge kompanije, to je jasan znak da je vrijeme za otkaz.

"Život je kratak i dragocjen. Ne trošite 40 ili 50 sati sedmično kako biste unapređivali nešto u šta ne vjerujete. Umjesto toga, pronađite preduzeće koje vas čini ponosnim što možete reći - radim ovdje", navela je Velšova.

4. Osjećate poziv da pokrenete vlastiti posao

Ako razmišljate ujutro, u podne i naveče o pokretanju vlastitog posla, onda je vjerovatno vrijeme da napustite preduzeće. Ali, prije nego što pokrenete otkazni rok od dvije sedmice, morate biti sigurni da ste spremni za preduzetništvo. Treba zapamtiti da želja da se bude vlastiti šef neće proći bez odlične poslovne ideje. Ako je imate, idite da je izgradite. Ako je nemate, pričekajte s otkazom dok je ne dobijete.