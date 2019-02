Čudo od bebe: Rođen sa 268 grama, napustio bolnicu zdrav sa 3.238 kilograma

Beba rođena u Tokiju, koja teži isto kao i veliki luk, otišla je kući zdrava, postajući najmanji novorođeni dječak na svijetu koji zdrav napušta bolnicu.

Maleni dječak je težio samo 268 grama, a rođen je u 24. nedelji, navodno nakon što je prestao da raste u materici.

Međutim, nakon pet mjeseci liječenja, on sada teži 3.238 kg, hrani se normalno i otpušten je zdrav iz bolnice, piše thejakartapost.com.

"Mogu samo da kažem da sam srećna što je postao tako veliki, jer iskreno, nisam bila sigurna da može da preživi", rekla je dječakova majka.

Doktor koji je liječio novorođenče, rekao je da želi poručiti ljudima da "postoji velika mogućnost da bebe napuste bolnicu zdrave iako su rođene male".

Mini miracle: A baby born in Tokyo weighing just 286 grams - the same as a large onion - has gone home healthy after 5 months' treatment https://t.co/ZspjUmLv7l The baby boy 5 days - then 5 months after birth pic.twitter.com/Hoio7I0HsF