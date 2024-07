Da li beba u stomaku može da osjeti da je mama miluje?

​Svaka buduća mama se raduje kako vrijeme odmiče i kako joj stomak raste. Sa nestrpljenjem se iščekuju lijepe vijesti, a sve do tada mama mazi svoj stomak, nekad i tepajući budućem djetetu.

A da li beba to može da osjeti, tu majčinu ljubav i privrženost?

Dodir je prvo čulo koje vaša beba razvija u matericu čak i prije nego čulo vida i čulo sluha, piše "What to expect". Dok trljate i mazite svoj stomak, bez sumnje možete osjetiti dijelove tijela vašeg mališana, najčešće glava ili udove. Kada budete osjetili udarce koje beba proizvode dok je dodirujete, obično je to između 18. i 22. nedjelje, znajte da vas beba i te kako osjeća.

Reakcija koju beba pravi na maženje stomaka je veoma pozitivna, smatraju stručnjaci. Oni su radili sonograme na trudnicama tokom drugog i trećeg tromjesečja kako bi pratili pokrete bebe dok im mama priča, miluje stomak ili dok leže mirno. Rezultati koje su dobili su bili izuzetno pozitivni. Tokom ovih "aktivnosti" majke, bebe su više pomjerale ruke, noge, glavu dok ih mama mazi, a čak između 21. i 25. nedjelje bebe su reagovale na majčin dodir.

Osim što ćete maziti bebu u stomaku, dajemo vam savjete kako da se dodatno povežete sa budućim nasljednikom.

Na vama je samo da odaberete šta ćete mu puštati, da li će to biti klasična muzika, neki vaš omiljeni izvođač ili čak i dječije pjesme, izbor je na vama. Beba je u stanju da čuje i prigušene zvukove.

Počnite da joj opisujete kakvo je vrijeme napolju, šta trenutno radite ili možda radnju filma koji gledate. Sve su to mali načini da od samog početka formirate vezanost i naučite bebu na boju vašeg glasa. Uz ovo spada i čitanje priča. Kupite knjigu koju planirate da joj čitate pred spavanje, pa redovno čitajte omiljene priče, prenosi "Ona".

