Da li je konačno riješena misterija o smrti Brus Lija?

Šta se dogodilo te 1973. godine na dan kad je legenda borilačkih vještina i holivudska zvijezda Brus Li preminuo s 32 godine. Metju Poli misli da zna nešto o tome.

Gotovo 45 godina nakon iznenadne i misteriozne smrti, američki novinar izdao je biografiju koju je nazvao "Brus Li: Život", za koju je intervjuisao više od 100 ljudi povezanih s Lijem, uključujući prijatelje, porodicu, kolege, kao i njegovu udovicu Lindu Li Kadvel i kćerku Šenon Li.

I dok je zvanični uzrok smrti moždani edem potencijalno uzrokovan osjetljivošću na meprobamat iz lijeka, Poli sumnja kako je zvijezdu mogao da ubije toplotni udar.

"Ključ u razumijevanju Lijeve smrti leži u činjenici da se srušio 10 nedjelja prije nego što je umro zbog istog razloga", objasnio je Poli za "Fox News" svoju teoriju.

"10. maja 1973. godine ušetao je u sobu za snimanje na jedan od najtoplijih dana u mjesecu. Ugasili su klimu kako ne bi uništili zvuk. Odmah se pregrijao i zavrtjelo mu se u glavi. Zatim je napustio sobu i srušio se na pod. Ustao je i vratio se u sobu pa se srušio ponovno i počeo da se nasilno grči. Prebacili su ga u bolnicu, a doktori su sumnjali da mu je otekao mozak. I prvi kolaps tako izgleda kao slučaj toplotnog udara", piše Poli.

I Kadvel je sama rekla za "Los Angeles Times" 1998. godine da je Lijeva smrt uzrokovana oticanjem mozga zbog preosjetljivosti na sastojak koji se nalazi u "Equagesicu".

Ali Poli insistira na tome da su Lijevi posljednji trenuci tokom toplotnog vala u Hong Kongu slični simptomima koje je iskusio prije.

"U to vrijeme svašta se pričalo - da su ga otrovali, da su ga ščepale nindže ili da ga je neko ubio", govori Poli i dodaje:

"Ali nema dokaza da je neko nešto zataškao. Moj zaključak je toplotni udar. To i nije toliko neuobičajen ubica mladih sportista".

Poli tvrdi i kako je Li nekoliko mjeseci prije prvog incidenta hirurški odstranio znojne žlijezde ispod pazuha.

"Mislio je da loše izgledaju na ekranu, a njegov posao bio je da dobro izgleda. Ali zbog toga je teže podnosio toplotu", kaže.

Ipak, nisu samo okolnosti oko Lijeve smrti gradile misteriju tokom godina. Majstor borilačkih vještina je umro u stanu glumice Beti Ting Pei, posljednje osobe koja ga je vidjela živog.

Ona mu je navodno ponudila "Equagesic" nakon što se žalio na glavobolju.

Poli, koji je razgovarao sa 71-godišnjom Pei, tvrdi ne samo da je ona bila njegova ljubavnica već i da mu je to bila najznačajnija veza u životu.

"To se događalo jako dugo i počeo je da bude sve manje diskretan. Izlazio je na sastanke s njom u grad gdje su ih svi mogli vidjeti. Mislim da joj je čitav život obilježen Brusovom smrću. To je rana od koje se nikad neće oporaviti. Bio sam zatečen intenzivnošću njenih osjećaja za Brusa. Praktično je rekla da je on bio ljubav njenog života. Bilo je zanimljivo razgovarati sa ženom koja je još zaljubljena u nekoga ko je umro tako davno. Njeni osjećaji još su uvijek jednako intenzivni", piše Poli

Kadvelova se još uvijek nije oglasila oko Polijeve knjige, u kojoj se spominju i njeni memoari u kojima 73-godišnjakinja prvi put opisuje sumnje da ju je Li varao kad je pronađen mrtav u krevetu druge žene.

Ali ta afera nije jedina koju je Li imao. Poli tvrdi i da je imao vezu sa Šeron Farel, koja je s njim glumila u filmu "Marlowe" 1969. godine, što je navodno rezultiralo rivalstvom sa Stivom Mekvinom.

"Kako kaže Šeron, koju sam intervjuisao, spetljali su se i imali poprilično strastvenu romansu", tvrdi Poli i dodaje:

"Ali Brus je bio jako posvećen svojoj ženi i nije želio da je napusti. Pa je ona završila vezu. U svom sljedećem filmu, 'The Reivers', glumila je uz bok Stiva Mekvina... i odmah se spetljala s njim".

Ali u još jednoj vezi Li je uživao - s čim ga je upoznao upravo Stiv Mekvin.

"Droga u kojoj je uživao bila je marihuana. I zapravo ga je Stiv Mekvin navukao na travu. Brus je zaista uživao", kaže Poli.

"Razgovarao sam s nekim od njegovih prijatelja i rekli su kako je bio pun energije. Ali nakon nekoliko magičnih kolačića odmah bi se smirio. Pa mislim da je na neki način to bila samomedikacija. To ga je balansiralo", dodaje autor knjige.

Poli se nada da će njegova knjiga čitaocima dati svježi uvid u čovjeka iza mita.

