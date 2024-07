Da li je opasno kupanje na rijekama?

​Uprkos želji za rashlađivanjem u toplim ljetnim danima, treba imati na umu da kupanje u rijekama i te kako može da bude opasno. I to ne samo sa aspekta bezbjednosti, jer su rijeke dobro poznate kao vrlo nepredvidive, već i zato što voda u rijekama može biti zagađena, a što se može odraziti i na zdravlje.

No, iako mnogi manje ili više sve to znaju, ne libe se da ipak spas od vreline u toku ljeta potraže i u rijekama. Nažalost, tada i svjedočimo onim strašnim vijestima o utapanjima.

Ipak, čak i ako se odvažite na takav poduhvat, valjalo bi da preduzmete određene mjere predostrožnosti.

Samo na uređene plaže

Na određenim rijekama postoje i plaže koje su uređene i na raspolaganju kupačima, a na nekima od njih funkcioniše i spasilačka služba.

Jedan od primjera takvih plaža je recimo zemunski "Lido".

Čuvajte se virova

Nije tajna da su virovi osnovna opasnost koja vreba u rijekama. Pored toga što iskustvo nailaska na vir može biti neprijatno, bez imalo sumnje, to i te kako može ugroziti život.

Tim prije što se mnogi kupači kada naiđu na vir uspaniče, što je zapravo prirodna rekacija i slobodno se može reći, očekivana. Međutim, da ne biste ugrozili svoj život, koliko god to možda nekome zvučalo čudno, ukoliko dođete u takvu situaciju, praktično jedino što vam eventualno može spasiti život, jeste opuštanje. Ukoliko to uspijete, sva je prilika da će vir da vas izbaci na površinu i da ćete moći bezbijedno da iz njega praktično izađete.

Skakanje u vodu nije preporučljivo

Pored toga što je vrlo važno i da se pažljivo pripremite prije nego što uđete u rijeku, ako ste već riješili da se u njoj okupate, odnosno da ulazite postepeno i pritom se pažljivo rashladite, ni u kom slučaju nije preporučljivo da uskačete u vodu.

Čak i ako ste pogledom provjerili i smatrate da tu nema virova, uskakanje u reku definitivno nije opcija, jer se vrlo lako može loše završiti.

Uz sve navedeno, treba imati na umu i to da postoje rijeke čija je voda zagađana, pa kupanje u takvim rijekama može dovesti do potencijalno vrlo rizičnih infekcija.

I na kraju, ako uprkos svemu navedenom odlučite da se kupate na rijekama i to na mjestima, koja za to nisu predviđena, što se ni u kom slučaju ne preporučuje, imajte na umu da to činite na sopstvenu odgovornost i da time nećete ugroziti nikog drugog, do sebe, prenosi "Ona".

