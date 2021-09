Da li je u redu rađati dijete poslije 60. godine?

Jedna žena izazvala je žestoku raspravu na roditeljskom forumu "Mumsnet" nakon što je rekla da je odluka da se ima dijete u 60-im godinama sebičan potez.

Svoja razmišljanja podijelila je u obliku priče o galeristkinji "Dame" Džuliji Pejton Džouns, koja je rodila sa 64 godine.

"Kad njena ćerka bude imala 16 godina, ona će imati 80. Velike su šanse da će biti mrtva dok njeno dijete napuni 30. Mogla bi da umre i prije nego što dijete napuni 25. To je vrlo sebično", napisala je.

Bivša šefica galerije "Serpentine Dame" Džulija dobila je ćerku Piju 2017. godine, kada je imala 64 godine. Sada ima 68, a ćerka četiri godine.

Većina ljudi složila se sa ženom, navodeći da je to sebična odluka i za žene i za muškarce.

"To što možeš da rodiš ne znači da bi trebalo. U pravu si", smatra jedna osoba.

"Mislim da to nije fer prema djetetu zbog velikog generacijskog jaza. Sve zavisi od toga koliko je žena otvorenog uma. Djetetu će svakako biti teško s vršnjacima", dodaje druga.

Međutim, neki ističu da je puno sebičnije rađati djecu ako je roditelj u nestabilnoj financijskoj situaciji.

"Zapravo, puno je gore roditi dijete u siromaštvu, bez obzira na godine", "Neki ljudi odluče da postanu roditelji u puno gorim okolnostima, to je nerazumno", kažu.

Iako je ovo ekstreman primjer, dio korisnika foruma kaže da su osobe koje se odlučuju za kasno roditeljstvo često one koje zaista žele dijete i u stanju su da mu osiguraju stabilan i privilegovan život.

"Više me brinu tinejdžeri koji rađaju", "Roditeljstvo će nakon 60. razmotriti samo imućni ljudi", "To dijete je voljeno, njegovano i željeno. Je li bila sebična? Možda. Hoće li to da utiče na dijete više od otrovnih roditelja? Ne", "Ne znam, mislim da u tim godinama jednostavno nemate dovoljno energije, kao što imate u 20-ima ili 30-ima", još su neki od komentara.

(B92)