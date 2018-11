Da li superheroji loše utiču na djecu?

Na djecu odlično utiče to što se ugledaju na filmske superheroje, zar ne? Netačno. Pedijatri kažu da su dobri momci u filmovima mnogo nasilniji od loših.

Filmove o superherojima vjerovatno povezujete s pozitivnim lekcijama o pobjedama dobra nad zlom. Novo istraživanje, međutim, pokazuje da takvi filmovi zapravo odašilju opasne poruke mladima, jer nasilje svrstavaju među odlike.

Analiza deset filmova o superherojima, snimljenih 2015. i 2016. godine, pokazala je da su protagonisti ili "dobri momci" u prosjeku imali 23 nasilna čina u jednom filmskom satu, a antagonisti ili "loši momci" 18.

Iznenađujuće, protagonisti su počinili i više ubistava.

Superheroji su pet puta češće bili upleteni u nasilje od superheroina.

"Djeca i adolescenti superheroje vide kao dobre momke i na njih bi moglo uticati to što ih se u filmovima prikazuju kao osobe sklone rizičnom ponašanju i nasilju", kaže Robert Olumpija, profesor pedijatrije na medicinskom fakultetu Univerziteta u Pensilvaniji i vodeći autor studije objavljene na konferenciji Američkog saveza pedijatara.

Ali, to ne znači da superheroje ne treba gledati, rekao je naučnik Džon Miler koji je sarađivao na studiji. Ključ je, kaže, u razgovoru o posledicama nasilja.

On preporučuje da porodice zajedno gledaju film i potom razgovaraju o nasilju. To će djeci pomoći da razviju kritičko mišljenje o onome što gledaju i usklade to s porodičnim vrijednostima.