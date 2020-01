Daniel Vučković od malih nogu spasava napuštene životinje

GRADIŠKA - Ako je suditi po onome da su ljudi koji vole životinje dobri ljudi, onda je Daniel Vučković iz Gradiške, koji je do sada sa ulice spasio veliki broj životinja, veoma dobar čovjek.

"Zaista ne znam broj životinja koje sam do sada spasio. Kada vidim bespomoćnu, gladnu i iscrpljenu malenu životinju, idem na sve ili ništa", priča za "Nezavisne" dvadesetdvogodišnji Vučković, kojem su se ljubav prema životinjama i nagon za njihovim spasavanjem rodili još od malih nogu.

Kako kaže, sa spasavanjem životinja je počeo još kao mali, kada bi na ulici vidio nekog goluba da ne može da leti, uzimao bi ga k sebi, nekoliko dana da ga othrani, nakon čega bi ga pustio u prirodno stanište.

"Hranio sam tako jednog goluba, mazio ga i pružao mu svu potrebnu brigu i kada je došlo vrijeme da se osamostali, pustio sam ga naravno u prirodu, da bi on ponovo nakon nekoliko mjeseci dolazio da ga opet hranim, čak mi je i na ruku slijetao i bio baš pitom", ispričao je Vučković anegdotu o jednoj u nizu životinja koje je spasio za sve ove godine.

Osjećaj kada spasi neku životinju, kaže Vučković, predivan je i to ga ispunjava i daje mu dodatnu energiju da spasi što više životinja i pruži im privremeni dom ili ih othrani.

Prema njegovim riječima, posljednja životinja koju je spasio je štene koje je neodgovorni vlasnik ostavio na hladnom betonu prepuštenog neizvjesnosti decembarskih zimskih dana.

Vučković je ovo malo stvorenje staro svega nekoliko dana čak i ručno hranio i pružio mu topli dom.

"Kada vidim da su ta bića preživjela zahvaljujući meni, obuzmu me emocije koje se ne mogu kupiti novcem, a to zna samo osoba koja je barem jednom u životu imala tu priliku", priča ovaj mladić, koji se nedavno počeo baviti i čuvanjem kućnih ljubimaca, koje mu vlasnici povjeravaju kada nisu u prilici da se brinu o njima.

Takođe, priča Vučković, i osjećaj kada neko preko njega udomi neku napuštenu životinju je predivan, kao da je na lutriji dobio veću sumu novca.

"O ljudima koji ostavljaju životinje na ulici, prepuštene samim sebi na milost i nemilost, mislim isto što i o monstrumima koji ih zlostavljaju. Pored toliko ljudi koji bi htjeli udomiti životinju, oni je ostave na hladnoći, da se bore same za sebe", kazao je Vučković.

Ovaj mladić takođe na YouTubeu objavljuje i korisne klipove o brizi za životinje.

Kako navodi, u svojim humanim aktivnostima nije sam, nego mu u tome pomaže i organizacija "SOS Šapice" iz Gradiške koja mu donira stvari pomoću kojih se brine za napuštene životinje.

"Moj moto je: Ako ne možeš pomoći, nemoj ni odmagati. Iako mi je životna želja bila da budem veterinar, ipak nisam se školovao za to zanimanje, ali sada čuvam kućne ljubimce, a i spasavam napuštene životinje sa ulice, tako da sam to na najbolji način nadomjestio", kazao je ovaj mladić, koji najveću radost pronalazi u srećnim okicama i veselom mahanju repom onih koji su do juče bili prepušteni kandžama hladnog zimskog vjetra.