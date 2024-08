Deka Ibrahim o vezama: Na prvom sastanku pita za auto i penziju (VIDEO)

​Ranije su se mladi ljudi vjenčavali ranije, čak i prije nego što postanu punoljetni, drugo je to vrijeme bilo. Tako se i ovaj deka, Ibrahim Velić (70) iz Bjelašnice, oženio samo sa 16 godina i sa izabranicom proživio lijepe godine. Dobili su djecu, kasnije su dobili šestoro unučadi, a on je dočekao i praunuke - i to dvoje.

"Sjećam se kako sam se oženio, taj dan je i ona bila na veselju, malo smo se gledali, bilo posjelo i tako smo počeli da se zabavljamo. Dva puta sam je vidio i poslije drugog puta sam je u kuću doveo" kaže deka Ibrahim, prenosi Alen Avdić.

Nije njemu bilo teško da u početku ide kod nje, u selo Lukomir čak tri sata daleko od njegovog sela i to pješke, ali kako deka kaže, tad je bio mlad i plećat i ništa mu nije bilo teško.

Nažalost, prije 20 godina, Ibrahim je ostao bez svoje supruge, pa da ne bi bio sam, on je počeo da se druži da jednom gospođom u okviru većeg društva sa kojim je počeo da putuje širom BiH. Međutim, nedugo zatim ponovo je bio sam.

"Bilo je to prije četiri ili pet godina. Kaže meni jedan čovjek, imam rođaku, što se ne upoznaš s njom. Uzmem ja broj, nađemo se i na kraju razgovora pita ona mene da li imam automobil. Rekao sam joj da imam, i to 'cipelung'. Ona nije znala šta je to, pa sam joj rekao da je stari model, a zapravo 'cipelung' je značilo 'pješke'. A onda me je pitala kolika mi je penzija. Tu sam je slagao i rekao da je oko 1000 maraka, a bila je oko 300-400 maraka" sjeća se sa osmijehom na licu ovaj simpatični deka.

Ubrzo je ona nazvala tog rođaka kako bi se raspitala koji je to auto, i onda je saznala istinu - da Ibrahim nema auto i da ju je zafrkavao.

"Hoće ona da hoda, da voda, da izađe, da trkne do mora i tu je ljubav propala" kaže deka Ibrahim, dodajući da njega zanima budak i čuvanje goveda.

Deka Ibrahim je bio bravar i cijeli život je radio u fabrici, dok je kasnije počeo da pravi i kapije od kovanog gvožđa. Danas, on živi u modernoj kući u rodnom mjestu, prenosi "Ona".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.