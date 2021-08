Delila ruši sve predrasude: Moje mušterije sljepilo i ne primjećuju

VELIKA KLADUŠA - Kada prvi put dođu u moj masažni studio, novi klijenti ne primijete da sam slijepa sve dok im ja to ne kažem, jer ne dozvoljavam da me to definiše, a nakon ovoga dobijam samo pozitivne reakcije, kazala je za "Nezavisne novine" Delila Veladžić dvadesetčetvorogodišnja djevojka iz Velike Kladuše, koja je, iako slijepa od rođenja, u rodnom mjestu prije dvije godine otvorila Masažni studio "Lilly", čime je pokazala da se uz volju, trud, ali i podršku najmilijih može učiniti sve.

"Ja ne dozvoljavam da se na početku primijeti da sam slijepa, tek kada to kažem svojim mušterijama, dobijam pozitivne reakcije i često mi kažu: Pa ja to uopšte nisam primijetio (primijetila)", rekla je Veladžićeva.

Nakon srednje škole ova mlada djevojka upisala je engleski jezik i književnost u Sarajevu, ali je, nažalost, bila prinuđena da napusti studije.

"U to vrijeme kada sam studirala, nastavni materijal nije bio prilagođen slijepim i slabovidim osobama. Sada je to mnogo bolje, jer se revitalizirao Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama i mijenja se to stanje", kazala je Veladžićeva.

Ističe da je upravo zbog neprilagođenosti studija slijepim osobama, u konsultaciji sa roditeljima, odlučila da stažira kao fizioterapeutski tehničar i da položi državni ispit te da odustane od studiranja i otvori svoj masažni studio.

"Masažni studio 'Lilly' otvoren je 20. aprila 2019. godine i, hvala Bogu, od tada posao ide odlično", rekla je Veladžićeva za "Nezavisne novine".

Naglasila je da, unatoč tome što voli posao masažera i time se bavi već dvije godine, nije u potpunosti odustala od studiranja.

"Svi ljudi žele da napreduju i da se usavršavaju, ja ne planiram odustati od fakulteta, kad-tad planiram da ga ponovo upišem, iako još nisam odlučila koji, planiram da se i dalje obrazujem", poručila je Veladžićeva.

Dodala je da je period pandemije virusa korona bio težak te da joj je i tada najveću podršku pružila porodica.

"Tokom tog perioda i dalje su morale da se plaćaju sve režije. Iskreno, bez moje porodice i njihove pomoći teško da bih uspjela prebroditi period pandemije sama", kazala je Veladžićeva.

Navela je, iako su mnogi korisnici jedva čekali ponovno otvaranja njenog studija nakon perioda pandemije, Veladžićeva kaže da ipak rad nije isti kao prije pandemije, ali da se osjeća poboljšanje.

"Meni je porodica sve na svijetu i da nije njihove podrške, ko zna da li bih uspjela sve ovo što jesam. Da nije njih, ja znam da ne bih bila ovo što danas jesam", rekla je Veladžićeva.

Da je pozitivan stav prema životu gura dalje u njenim uspjesima, potvrđuje njena poruka svim mladim ljudima u BiH - da se bore i da nikad ne odustaju.

"Bez obzira na sve poteškoće, prepreke i na sve ono sa čim se suočavaju, treba da imaju pozitivno razmišljanje", poručila je Veladžićeva.