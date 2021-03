Devet lekcija koje kćerke nauče od očeva

Očevi su izuzetno važne figure u životima svojih kćerki. Oni su to da im svojim primjerom pokažu da uloga oca u porodici nije samo da gledaju utakmice, već da ravnopravno učestvuju u porodičnom životu, obavljajući i one poslove koji su, poslovično, namijenjeni majkama.

Ovo su lekcije kojima svaki otac treba da nauči svoje žensko dijete

Da je posebna i njemu najvažnija

Svako dijete je jedinstveno, ali ono to neće saznati sve dok mu vi svojim ponašanjem to ne pokažete. Između ostalog, zadatak oca je da pomogne svojoj kćerki da otkrije svoj pravi identitet i da shvati da je posebna (i njemu najvažnija) u svakom pogledu. Otac treba da prihvati i voli svoje dijete onakvim kakvo jeste. Takva ljubav i podrška omogućavaju da dijete razvija svoje sklonosti i samopouzdanje, da stekne osećaj za prave vrijednosti i da se ostvari u životu.

Da zaslužuje samo najbolje u životu

Prirodno, svaki roditelj želi samo najbolje svom djetetu, a da bi se to i ostvarilo, djeca, a naročito ženska, moraju da nauče da vjeruju u sebe. Uloga oca jeste da voleći svoje "djevojke" (kćerku i njenu majku) pokaže svom djetetu kako se voli i kako se uživa u sadašnjem trenutku. Takođe, otac treba da nauči kćerku da je sreća u onome što osobu čini zadovoljnom i da ona ne zavisi od mišljenja i kriterijuma drugih ljudi.

Da bude dovoljno jaka

Jedna od najvažnijih stvari koju otac treba da nauči kćerku jeste da vjeruje u sopstvenu snagu. Vjerujući sopstvenim sposobnostima, prevazići će strah od neuspjeha i steći hrabrost potrebnu da se uhvati u koštac sa problemima, ma kakvi oni bili. U okviru ovog procesa, otac treba da nauči kćerku da će se u životu neminovno suočavati sa padovima i neuspjesima, ali da to ne smije da osujeti njene nove pokušaje. Očevi su veliki autoriteti kćerkama i mnoge djevojčice se često ugledaju na njih.

Da treba slobodno da iznosi svoje mišljenje

Prevazilaženje straha da se kaže šta se misli i osjeća nikada nije lako, podjednako za djecu i odrasle. Ljudi oklijevaju da iznesu svoja stvarna mišljenja/osjećanja, jer ne žele da povrijede, razočaraju ili razljute druge. Zbog toga, otac treba da pomogne svojoj kćerki da prebrodi ovaj strah i da bez straha iznese šta misli i kako se osjeća, prije svega u krugu svoje porodice.

Da treba da bude samodisciplinovana

Samodisciplina je jedna od najvažnijih i najkorisnijih vještina kojom treba da vlada svaki čovjek. Ona se stiče prije svega u porodici, pri čemu otac igra vrlo bitnu ulogu u izgrađivanju unutrašnje snage i samokontrole kod svoje djevojčice. Kao i sve najvažnije životne lekcije i ova se uči na primjerima. Očeva odlučnost i posvećenost onome što radi biće sasvim dovoljna da nauči dijete disciplini. Ipak, u vaspitavanju pronađite pravu ravnotežu između previše prijateljskog odnosa i prevelike strogosti.

Da nauči kako da se odbrani

Otac je oduvijek bio zaštitnik kuće, onaj koji pruža sigurnost svim članovima porodice. Ali, imajući u vidu današnji način života, svi ukućani, bez obzira na pol treba da nauče kako da se zaštite sebe od neugodnih i rizičnih situacija. Upravo zbog toga, otac treba da nauči svoju kćerku kako da se odbrani od negativnih uticaja i potencijalnih opasnosti. Budući da život donosi mnoge nepredvidljive situacije i kćerke treba da nauče da odbrane svoje interese i onda kada nema muškarca pored njih.

Da bude nezavisna

I ova lekcija spada među najvažnije u životu. Kćerka treba da shvati da ne mora da zavisi od muškarca, ni na koji način. To će postići tako što će je podsticati u njenim htjenjima i interesovanjima, pomagati joj u rješavanju zadataka, ali samo do one mjere koliko je potrebno da ona sama nastavi gdje je zapela.

Da izgradi samopouzdanje

Samopouzdanje je karta za životnu sreću i dobro zdravlje. Da bi pomogao svojoj kćerki da izraste u sigurnu osobu, otac treba da je hvali, ali prvo njenu inteligenciju i sposobnost, pa tek onda izgled. Naravno, pored toga djevojčica treba da osjeti da je voljena i poštovana, što će pomoći da se izgradi emotivna inteligencija.

Da je prava ljubav bezuslovna

Iako mnogi kažu da je roditeljstvo jedna od najtežih životnih uloga, ona vam ujedno daje priliku da omogućite djetetu da osjeti snagu bezuslovne ljubavi. Voljeti bezuslovno znači davati, bez očekivanja da ćete išta dobiti zauzvrat. Bude li otac bezuslovno volio svoju kćerku, ona će izrasti u osobu s pozitivnim stavom prema muškom rodu. Ako se ovome pridodaju sve prethodno naučene lekcije, to bi mogao biti dobar osnov da će vaša mezimica jednog dana napraviti dobar izbor partnera.

(stil.kurir.rs)