Devet nevjerovatnih činjenica koje vam niko nije rekao o porođaju

Bilo da vam se bliži dan kada ćete se poroditi ili imate još nekoliko mjeseci do jednog od najsrećnijih dana u životu, to je nešto o čemu svakodnevno razmišljate.

Možda se čak i previše brinete ili se bojite porođaja. Ipak, istina je da porođaj može da bude pun iznenađenja (slično kao i ostatak trudnoće i roditeljstva). Mnogo tih neočekivanih trenutaka je zapravo dobro - ili barem nije ništa o čemu morate previše da se brinete.

Iako ste od mnogih majki čule i loša iskustva i da im je porođaj bio kao da su učestvovale u ratu – kada taj dan dođe, shvatite da porođaj često nije toliko strašan.

Najvažnije je – dišite duboko.

Ovih 9 stvari ipak niko vam nije rekao o porođaju.

Nećete nužno osjećati jak bol

Da, jake kontrakcije i istiskivanje bebe mogu biti veoma bolni, posebno prije nego što dobijete epiduralnu injekciju. Ali svaka žena je drugačija, kao i svako rođenje. Neke mame uopšte ne osjećaju intenzivan bol, čak i bez epidurala.

Iako dugo traje, porođaj ipak ima kraj

Za porođaj je potrebno vrijeme, ali će se on sigurno završiti. Dok kod pojedinih žena traje veoma dugo, posebno onima koje se prvi put porađaju, porođaj će proći brže ako uspijete da ispunite sva vaša očekivanja.

Možda nećete imati "horor" priču s porođaja

Vjerovatno ste čuli strašne priče o porođajima od drugih žena. Ali vjerujte, to ne znači da ćete i vi imati isto ili slično iskustvo. U stvari, velike su šanse da će sve ići glatko, jer najčešće se žene porode veoma lako.

Biće mnogo zabavnih trenutaka

Pogotovo kada prvi put upoznate svoju bebu – prvi zagrljaj, držanje i hranjenje – slike su koje će vam se zauvijek urezati u pamćenje. Tokom porođaja će vam se javiti i druga posebna sjećanja koje nećete nikad zaboraviti. Sigurno ćete pamtiti i kako je partner pokušavao da vas oraspoloži i olakša vam na svaki mogući način porođaj.

Epidural

Dobijanje epiduralne anestezije ne znači da nećete osjećati ništa tokom porođaja. Iako anestezija generalno čini da ne osjetite jak bol, to ne znači da je porođaj bezbolan sa epiduralom. Ipak treba da osjetite dovoljno da možete da istisnete bebu.

Indukovan porođaj

Iako porođaj traje dugo i indukuje ga ljekar, to ne znači da ćete na carski rez. Iako može da postoji nešto veća šansa da će indukovani porođaj završiti carskim rezom, to nije pravilo. Kod mnogih žena kojima ljekar indukuje porođaj on se ipak završi vaginalno. Zato ne brinite ako vam ljekar kaže da će vam indukovati porođaj.

Carski rez

Iako vam je ljekar zakazao carski rez, to ne znači da ste „omanuli“. To je i dalje porođaj. Da li je vaš ljekar unaprijed zakazao carski rez ili vam treba zato što porođaj ne napreduje onako kako treba, i kada se porodite carskim rezom opet dobijate vašu divnu bebu. Potrudite se da se ne osjećate kroivom, niti da budete razočarane.

Izgled bebe

Vaše novorođenče možda ne izgleda kao beba iz vaših snova, ali ćete i dalje jako da ga volite. Beba prolazi kroz uzanu karlicu, da ne spominjemo druge šokove, pa nije ni čudo što ne izgleda kao beba sa reklame.

Oporavak

On može da traje i duže nego što ste mislile, ali stići ćete dotle, ne brinite. Oporavak je za svaku ženu drugačiji. Dok se jedne brže oporave, drugima je potrebno više vremena. Zapamtite, takođe, da je postporođajni oporavak duži kod žena koje su se porodile carskim rezom.