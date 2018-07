Dijego Rivera i Frida Kalo: Turbulentna ljubav "slona i golubice"

Najpoznatiji umjetnički par Latinske Amerike, Frida Kalo i Dijego Rivera, osim zbog svojih neprevaziđenih djela, u istoriju su upisani i zbog svoje jedne od najkontroverznijih i najžešćih ljubavi 20. vijeka.

Kada su se upoznali ona je imala samo 15 godina, a on je bio oženjen svojom drugom suprugom. Dijego je oslikavao mural u njenoj školi, a ona je svaki dan dolazila i gledala ga kako slika. Njemu su se svidjeli samopouzdanje, dostojanstvo i čudan plamen u očima ove djevojčice.

Njegova tadašnja supruga Lupe osjećala se ugroženo djevojčicom koja se divila oslikavanju murala njenog supruga.

Ponovo su se sreli kada je Frida imala 18 godina. Mlada slikarka imala je veliku želju da slavni meksički muralista i slikar procijeni njen rad, a on je bio prijatno iznenađen kada je vidio njene slike. Ostao je potpuno pokoren - intelektualno, kreativno i, iako to još nije znao, emotivno.

Posjetio ju je u njenom domu i iduće sedmice, a ona ga je povela u obilazak bašte i kuće i kasnije mu pokazala svoje slike.

Od tada je Dijego bio čest gost kod Kalovih. Iako nije bio fizički privlačan, bio je veliki zavodnik. Ubrzo se između njih počela osjećati i fizička privlačnost, a uprkos razlici od 20 godina, između njih se rodila burna i strasna ljubav.

Dijego je priznao da je ona već tada postala najbitnija osoba u njegovom životu, a Frida je o njemu napisala svojoj prijateljici da je on "kaktus koji uspijeva svuda, na pijesku, na kamenu. A kada cvjeta, njegovi su cvjetovi predivne crvene boje ili su žuti kao Sunce".

Ubrzo je uslijedio i prvi poljubac, a vjenčali su se četiri godine kasnije, 1929, kada je ona imala 22, a on 42 godine.

Njeni roditelji su bili razočarani ovim brakom, te su im dali nadimak "slon i golubica", zbog razlike u visini i građi.

Frida je bila treća supruga Rivere. Iako vječito pod lupom javnosti, nisu ni pokušavali da sakriju sve svoje emotivne oluje i brodolome, a mediji su ih opisivali kao ljepoticu i zvijer.

Njihov brak bio je turbulentan. Dijegova brojna nevjerstva bila su dio njegove nestalne prirode, a Fridina posljedica očaja i tuge. Kao i sve što je radila, i nevjerstva su bila pokušaj da ga prati. On je svoja pokušavao da prikrije i negira, uključujući i aferu s Fridinom sestrom Kristinom, a ona je za ljubavnike birala poznate ličnosti, razne muškarce i žene, a sve u želji da prati svog supruga, koji joj je bio mentor i idol.

Nije uspio ubijediti Fridu u svoju posvećenost njoj, a ona je teško podnosila saznanja da je vara, a emocije i patnju je prenosila na platno.

Ipak, uprkos svemu, ostaje s njim. Kada je Frida zatrudnjela, zbog procjene doktora njenog zdravstvenog stanja morala je da prisilno prekine trudnoću. I naredna trudnoća završila se slično, a Frida je bila skrhkana činjenicom da ne može da rodi dijete.

Spekulisalo se da Rivera nije želio više djece, jer je već imao dvoje iz prethodnog braka, zbog čega je Frida prezirala njegovu bivšu suprugu.

Njih dvoje su se razveli nakon 10 godina braka, 1939, nakon čega se Frida okrenula oslikavanju svojih osjećanja. Na djelima slavne meksičke slikarke vidljivi su patnja i bol. Rivera je takođe teško podnosio razdvojenost od Fride, zbog čega se par, godinu dana nakon razvoda, ponovo vjenčao, nastavljajući burnu sagu svoje ljubavi.

Umjetnički rad Fride i Dijega je bio visoko cijenjen još za vrijeme njihovog života, što je veliki i rijedak blagoslov za umjetnika.

Dok je Dijego bio okrenut spoljašnjem svijetu, Fridino stvaralaštvo počivalo je na dubokim unutrašnjim osjećanjima.

To je umnogome podstakla serija tragičnih događaja iz njene rane mladosti. S prvim zdravstvenim problemima se srela još u šestoj godini, kad je oboljela od poliomielitisa. Zbog posljedica koje je bolest ostavila, cijelog života je hramala na desnu nogu. U 18. godini je jedva preživjela nesreću u lančanom sudaru kada je slomila kičmu, ključnu kost, rebra, karlicu i imala čak 11 preloma na već slaboj desnoj nozi…

Nakon nesreće, prikovana za krevet, Frida je slikala. Njen oporavak smatra se čudom. Iako više nikada u životu nije bila zdrava, sačuvala je snagu volje i izuzetan smisao za humor. Uprkos teškim povredama koje su ostavile trag na njenom tijelu, Frida je bila lijepa žena. Od nedostataka na svom licu je napravila jedinstven i upečatljiv zaštitni znak, ističući na autoportretima jake obrve i primjetne nausnice.

Za razliku od profesionalnog, njihov emotivni život je bio beskonačni tobogan. Tako ni njihov drugi brak ne doživljava velike promjene, a nevjerstva i patnja su se nastavili. Ipak, nijedno od njih nije bilo spremno odreći se te neraskidive veze koja ih je spajala, iako je za njih bila izuzetno bolna i tragična. Živjeli su u neskladu, ali su to prihvatili kao svoj život i sudbinu, jer su vjerovali da su suđeni jedno drugome.

Ostali su zajedno do Fridine smrti, ukupno 27 godina. Nakon njene smrti Dijego je rekao da je to najtužniji dan u njegovom životu. On se ponovo oženio, a umro je tri godine nakon njene smrti.

Ostaci i sjećanja na njihovu ljubav mogu se vidjeti u Fridinoj porodičnoj kući, koja je danas muzej - Plava kuća u Meksiku.

Iako je arhitektura ove kuće haotična, kao i njihova ljubav i život, kada se uđe u nju, osjećaju se ljubav i toplina. Zbog toga je Plava kuća simbol velike ljubavi između ovo dvoje umjetnika, koja je izvana bila haotična, ali iznutra je, ipak, bila istinska i neraskidiva ljubav.

Fridina urna nalazi se u Plavoj kući, a Dijegova posljednja želja je bila da njegovo tijelo bude kremirano i da njegov pepeo bude izmiješan s Fridinim, ali njegova porodica mu nije ispunila posljednju želju.