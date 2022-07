Direktor biblioteke Istočni Stari Grad i domar i vozač i bibliotekar

"Dobar dan, da li znate gdje se ovdje nalazi biblioteka", upitah.

"Iskren da ti budem nemam pojma", odgovori mi gospodin na kojeg sam naišla nakon što sam parkirala automobil ispred jedne seoske škole.

"Alooo, drug, znaš li možda gdje je ovdje biblioteka", dosta grlat gospodin kojeg sam pitala za pomoć doviknu poznaniku na drugom kraju puta. Dok smo stajali ispred neke poveće građevine i dok sam se osvrtala oko sebe tražeći bilo kakvu oznaku na kojoj piše "biblioteka", njih dvojica su raspravljala o mogućnostima gdje bi "ta biblioteka" mogla da se nalazi, sa licima toliko zamišljenim u najmanju ruku kao da sam postavila zadatak iz nacrtne geometrije.

U idućih nekoliko minuta ispostavilo se da se nalazimo tačno ispred Narodne biblioteke Istočni Stari Grad, oko koje smo se dovikivali, i misterija je bila riješena.

Na samo 52 kvadratna metra u prostorijama Osnovne škole "Mokro", koja je jedna od pet građevina na tom mjestu, smijestila se ta "tajanstvena" biblioteka.

Ipak, ono što me dovelo u ovaj kraj nije sama biblioteka, već njen direktor, bibliotekar, računovođa, upravnik, domar, službenik u biblioteci, organizator književnih večeri, vozač, osoba koja loži vatru, osoba imena Saša Radović.

Naime, on je jedini zaposleni u ovoj ustanovi od njenog osnivanja pa sve do danas i svakodnevno obavlja sve funkcije koje su potrebne unutar jedne biblioteke, a uz to zimi čisti snijeg i loži vatru.

Kroz šalu dodaje da je kao Riska iz popularne serije "Srećni ljudi".

"Ja sam kao Riska i domaćica i čistačica. Popunjavam svu dokumentaciju, imam sastanke, kada idem na seminar ili po knjige - ključ u bravu. Isto je bilo i kada sam dobio koronu", priča Radović.

No, bez obzira na sve obaveze koje ima ipak pronađe vremena i da mještanima ove opštine odveze poneku knjigu na kućni prag kada to zatraže ukoliko nisu u mogućnosti sami da dođu do biblioteke. Radović je završio svjetsku i komparativnu književnost i bibliotekarstvo, voli čitati knjige, ali nažalost sada pronalazi malo vremena za to.

Fundus knjiga koje je uspio da prikupi za ovu malu biblioteku nije beznačajan - broji oko 12.000 naslova, od čega je njih skoro 9.000 za odrasle, a ostale su za djecu.

"Najveći problem naše lokacije jeste što je opština Stari Istočni Grad razuđena - ispod Trebevića pa skoro do Han Pijeska. Ogromna je to površina i ljudima se ponekad ne da doći do biblioteke po knjigu. Međutim, bilo je primjera i kada ovdje dođe čovjek, akademski građanin, i sramota ga uzeti knjigu, pa je krije. Sramota ga da će mu reći da je besposličar. Umota je u jaknu ili u neku kesu, pa nosi. To je strašno za čuti, ali valjda je takva sredina. Ali uprkos tome, ovdje postoje ljudi koji stvarno vole čitati", ispričao je Radović.

Narodna biblioteka Istočni Stari Grad formirana je 5. novembra 2007. godine i djeluje na područiju opštine Istočni Stari Grad, koja je i osnivač. Nalazi se u prostorijama Osnovne škole "Mokro" područno odjeljenje Hreša. Trenutno zauzima 52 kvadratna metra prostora, koje održava i koristi, a pored Kulturno-umjetničkog društva "Sveti Pantelejmon" ovo je jedina ustanova kulture u ovoj opštini.

Baš kao što je Agustin Birel rekao: "Biblioteke se ne prave, one rastu", tako je rasla i ova biblioteka od svojih početaka pa sve do danas.

"Kada smo formirali biblioteku ovo je bila prazna prostorija sa samo 1.000 knjiga. No, tokom godina smo sakupili značajan broj naslova. Dobar dio pridošlih knjiga su pokloni od sugrađana, kao i pokloni od ostalih biblioteka. Mnogo knjiga dobijamo od NUB-a, Matične biblioteke Istočno Sarajevo i Narodne biblioteke Pale. Prilikom formiranja biblioteke ogromnu donaciju smo dobili od narodnih biblioteka iz Laktaša i Han Pijeska", dodao je Radović.

Ova biblioteka takođe od 2008. godine prikuplja i zavičajnu zbirku s teritorije grada Istočno Sarajevo.

S obzirom na to da je biblioteka smještena u školi najčešći posjetioci su upravo djeca, za koje Radović organizuje radionice te je formirao i "Strip-klub", koji se pokazao kao odlična ideja jer je izazvao veliko interesovanje među mališanima.

Uz to, biblioteku posjećuju i mještani ove opštine, a među najpopularnijim knjiga je trenutno autobiografija Mire Furlan.

"Članarina je besplatna i procenat korisnika biblioteke je 18 odsto, što je pristojan broj za opštinu koja broji nešto više od 1.100 stanovnika", priča Radović.

Pored svakodnevnih bibliotečkih aktivnosti na ovom mjestu se takođe organizuju i promocije knjiga, pričaonice, izložbe i TV prikazi, ali i obilježavaju značajni datumi, sve u zavisnosti od mogućnosti koje biblioteka ima u datom trenutku.