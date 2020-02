Dirljiv video iz bolnice: Baka i djed zajedno u borbi protiv virusa korona

Dirljiv snimak dvoje starijih ljudi zaraženih virusom korona koji se opraštaju iz svojih bolničkih postelja, lica prekrivenih maskom, počela se širiti društvenim mrežama.

"Šta znači biti u paru? Dvoje starijih pacijenata zaraženih virusom korona u njihovim osamdesetim godinama pozdravljaju se u bolnici, to im je možda posljednji put", stoji uz objavu koju je dosad pogledalo više od 675 hiljada ljudi.

Mnoge je, sudeći po komentarima, ovaj snimak duboko dirnuo.

"Slomilo mi je srce, nadam se da će preživjeti", "Nadam se da će se oporaviti, srce mi se slama nad sudbinom Kine", "Neka ih Bog čuva. Hvala Bogu da su bar zajedno", "Ovo je tako tužno, nadam se da će se oporaviti", "Ovo me rasplakalo", bili su neki od komentara, prenosi "Radiosarajevo.ba".

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet pic.twitter.com/GBBC2etvV9