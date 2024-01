Dirljiva priča: “Internet tata” snima savjete za svu djecu kojoj fali otac (VIDEO)

U savremenom društvu, fenomen života djece bez muškog roditelja postaje sve izraženiji.

Promjene u porodici, povećan broj razvoda, kao i različite druge okolnosti, doprinose tome da sve veći broj djece odrasta bez prisustva oca ili muške figure u svom životu.

Ovaj trend donosi brojne izazove, kako za djecu tako i za samohrane majke ili staratelje. Nedostatak muškog uzora može da utiče na njihov socijalni i emocionalni razvoj, kao i na formiranje identiteta.

U ovakvom kontekstu, inicijative poput one koju je pokrenuo Rob Keni postaju izuzetno značajne. On je, naime, napravio YouTube kanal “Dady, how do I?” (“Tata, kako da?”), s ciljem pružanja podrške i smjernica djeci koja rastu bez tate u porodici.

Njegov kanal, koji prati skoro pet miliona ljudi, nudi širok spektar savjeta, od praktičnih vještina, kao što su vezivanje kravate, brijanje lica, bacanje lopte, kuvanja pirinča, do složenijih tema, poput upravljanja finansijama, a sve to je prezentovano na topao i pristupačan način koji imitira očinske savjete.

Kenijev rad odražava duboko razumijevanje izazova sa kojima se suočavaju djeca bez muškog roditelja, te pruža dragocjenu podršku u oblikovanju njihovog odrastanja i razvoja.

Keni, poznat pod nadimkom Internet Tata, kaže da je motivacija za njegov YouTube kanal proizašla iz teškog djetinjstva nakon što je njegov otac napustio njihovu porodicu kada je bio tinejdžer.

On i njegovo sedmoro braće i sestara željeli su da imaju nekoga ko će ih naučiti osnovnim vještinama preživljavanja.

Keni je odavno oprostio svom ocu i počeo je da snima video-zapise tokom pandemije, kako bi ih podijelio sa svoje dvoje odrasle djece, Kristinom i Kajlom, misleći da će ih oni možda jednog dana prenijeti svojim unucima.

Pored svog popularnog YouTube kanal, Keni je napisao novu knjigu, “Dad, How Do I?: Practical ‘Dadvice’ for Everyday Tasks and Successful Living” (Tata, kako da?: Praktični očinski savjeti za svakodnevne zadatke i uspješan život) sa 50 praktičnih vodiča i korisnih crteža, prenosi CdM.

