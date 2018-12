Dirljivim poklonom rasplakao očuha

Dirljiva božićna priča dolazi nam iz Sjedinjenih Američkih Država gdje je mladić Alesi Vest iznenadio svog očuha i izmamio mu suze na oči.

Alesi je svom očuhu poklonio papire za usvajanje te je na taj način htio da mu on i zvanično postane otac.

Naime, Alesija je očuh odgajao od treće godine, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Očuh je reagovao vrlo emotivno i nije mogao suzdržati suze.

Pogledajte ovaj lijepi trenutak:

my step father has raised me as his own since i was 3, this christmas i surprised my family and asked him to adopt me. merry christmas. pic.twitter.com/NdkIuPMlDd