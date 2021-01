Divne vijesti: Prikupljen novac za liječenje malog Olivera

Novac za najskuplji lijek na svijetu, koji je neophodan malom Oliveru Palu Gajodiju iz Bajmoka je sakupljen i jednogodišnjak zvjezdanih očiju koji je ujedinio Srbiju i region, uskoro će krenuti put Budimpešte gdje će primiti Zolgensmu.

Na Facebook stranici, koja od početka sakupljanja novca za lijek protiv smrtonosne spinalne mišićne atrofije SMA 1, obavještava građane o Oliverovom stanju i koliko je novca sakupljeno, objavljene su i vijesti koje svi odavno priželjkuju da čuju: "Stigli smo do cilja!"

"Stigao je i ovaj dan! Po našem proračunu skupili smo iznos za Zolgensmu, ali tek u ponedeljak ćemo dobiti zvanično obaveštenje iz banke. Važno je da znate da se višak od skupljenog novca koji je potreban za Zolgensmu, sme samo iskoristiti za pomoćne aparatei terapije koje su Oliveru potrebne nakon genetske terapije. Detaljnije ćemo vas obavestiti u ponedeljak", piše u objavi.

Prije samo nekoliko dana, dok je Oliverov otac iščekivao suprugu Timeu i sina da iz bolnice u Novom Sadu stignu kući u Bajmok i da porodica zajedno dočeka Novu godinu, za lijek je nedostajalo još 270.000 evra. Za nepuna četiri dana sakupljen je i taj iznos.

"Očekujem da supruga i Oliver dođu kući, da budemo zajedno za Novu godinu i zatim da krenemo put Budimpešte 25. januara", rekao je Oliverov tata za "Blic".

"Stvarno nisam mislio pre devet meseci, kada smo i sa vama razgovarali i apelovali za pomoć, da ćemo uspeti. Situacija u celoj zemlji je teška, pogotovo od kada vlada epidemija virusa korona. Dva miliona evra je ogroman novac. Čak, moram reći, da nisam mislio da će novac uspeti da se sakupi ni za dečicu za koju su ranije pokrenute akcije. Smatrao sam da treba godinu i po do dve da se prikuplja novac, ali da će to biti urađeno za samo par meseci je neverovatno. Nemam reči, ljudi su divni, oduševili su me. Obični ljudi, moji drugovi, uplatili su i po 50.000 dinara i na to ne može ništa da se kaže, osim da sam bez komentara i da smo beskrajno zahvalni", rekao je Jožef Pal.

Dječak koga nazivaju džentlmenom zvjezdanih očiju strpljivo je čekao da malena Sofija i druga djeca odu na terapiju. Bio je uz sve djevojčice za koje su se građani borili i izborili ove godine. Na društvenim mrežama njegova podrška pozivala je u pomoć za drugu djecu, a sada je preostalo još jako malo do ostvarenja njegovog sna.

"Bolje je sada Oliver, u Mađarskoj će ga skinuti sa respiratora i biće rađeni detaljni pregledi pre početka terapije. Hitna će nas odvesti 25. januara u Mađarsku, presrećni smo. Jedino što mogu i želim da kažem je : hvala!"

Mali Bajmočanin, veliki borac, rođen je 17. decembra 2019. godine. Za razliku od vršnjaka dosadašnji život proveo je u bolnici, na aparatima, ali snagom koju ima za sada se uspješno nosi protiv boli i posljedica teške bolesti koje nisu nimalo bezazlene. I pored toga, optimizam njegove majke i oca, članova porodice, prijatelja, nepoznatih ljudi i svakako medicinskih radnika, njihova vjera i nada da će i Oliver jednog dana prohodati, trčati, samostalno disati i imati djetinjstvo kakvo zaslužuje, su ogromni.

Ako sve bude išlo svojim tokom, dječak zvjezdanih očiju, mogao bi već u februaru da primi najskuplji lijek na svijetu.

"Uz Božiju i vašu pomoć i ja ću jednog dana gledati kroz prozor mog Olivera kako se igra sa drugarima, grditi ga kada šljapka po bari u novim patikama, pohvaliti kada dobije peticu iz matematike i birati matursko odelo, dok mi govori kako nisam ni trebala poći s njim, jer imam užasan ukus. S verom u bolje i s ljubavlju", poručila je tokom akcije Oliverova majka.

