Dječaci Srbin i Albanac treniraju zajedno tenis u Prištini

Filip Pavić i Dastan Imeri su mladi teniseri koji dolaze iz srpske i albanske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Dva dječaka zajedno treniraju i učestvuju na turnirima, a bez obzira na sve, spojila ih je ljubav prema tenisu.

Na privatnom teniskom terenu u Prištini zatekli smo Filipa i Dastana, treniraju zajedno.

Ne sprečava ih to što su iz različitih zajednica, spaja ih ljubav prema istom sportu. Između njih razvilo se prijateljstvo i zdravo rivalstvo.

"Upoznali smo se na turniru na najnižem nivou, koji je odgovarao našem uzrastu. Nakon toga naše prijateljstvo je bivalo sve jače, igrali smo više mečeva, sparinga, zajedničkih treninga i nadam se da ćemo nastaviti. Naše rivalstvo je zdravo i imamo poverenja jedan u drugog. Ono što je bitno, naše prijateljstvo se ne bazira samo na teniskom terenu, ponekad igramo i košarku", rekao je mladi Dastan Imeri.

Dastanu su roditelji omogućili mnogo toga za razvoj u tenisu - imaju svoj teren i novac za terenere.

Filip Pavić živi u opštini Novo Brdo i više puta nedjeljno dolazi do Prištine kako bi na terenu porodice Imeri trenirao sa Dastanom. Filipov otac svjestan da tenis zahtijeva puno odricanja, očekuje pomoć šire zajednice, pošto je Filip četiri godine unazad proglašavan za prvaka Kosova u svojoj kategoriji.

"Da sam znao da će biti ovako, ne bih krenuo sigurno jer je mnogo skup sport. Ali sad je teško da se vratimo unazad, da stanemo u stvari, jer on stvarno ima talenat, volju za tenis i te treninge, jedino šta nam je potrebno jeste to malo finansija da on nastavi školovanje, bilo gde - da bi bio na nekoj akademiji", izjavio je Filipov otac Goran Pavić.

Filip je kaže tenis zavolio gledajući Novaka Đokovića. Prije sedam godina je dobio prvi reket na poklon a prije pet je počeo da trenira. I za to vrijeme je osvojio preko 30 turnira u svojim kategorijama. Trenutno, Filipovo napredovanje zavisi isključivo od dobre volje porodice Imeri, na čemu im je besprekorno zahvalan.

"U Novom Brdu nema uslova. Novo Brdo je udaljeno 40 kilometara, a od kako smo počeli da se družimo Dast i ja, počeli smo da treniramo ovde na njegovim terenima. Znači mi mnogo što treniram na njegovom terenu, kod nas nema nikakvih terena ni igrača koji igraju", kazao je Filip.

Pavići navode da su proteklih godina jedinu podršku imali u eparhiji Raško prizrenskoj i humanitarnoj organizaciji Majka Devet Jugovića.

U nekoliko navrata finasijski su pomogli Filipova učešća na teniskim akademijmama van Kosova. Iz teniskog saveza Kosova su u nekoliko nekoliko navrata kontaktirali porodicu Pavić sa ponudom da Filip nastupa za kosovsku reprezentaciju.

Porodica Pavić ističe da Filipovi dalji koraci u tenisu zavise od pomoći. Ako je bude iz centralne Srbije, srednju školu bi upisao u Beogradu, u čije je teniske akademije već kročio, ali zbog para, nije se zadržao.

