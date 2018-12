Dječak umjesto igračaka kupuje jagnjad

Amer Ibrahimović iz sela Pobuđe nadomak Bratunca ima devet godina i dvadesetčetiri ovce, kao i jasnu viziju čime želi da se bavi u budućnosti.

Čim ustane, devetogodišnji Amer spreman je za akciju. Topla jakna, čizme i dobra volja su tu, baš svako jutro. Ljeti, zimi, po kiši ili snijegu ovaj dječak ne propušta da se pobrine za životinje koje je sam kupio. Brine o njihovoj ishrani.

"Imam 24 ovce, slušaju me. Jedan me ne sluša, hoće da udari. Imam jednog psa. Imam dvije krave i telku, dvije koze, mačka koji se zove Brko… Uvijek neko kad mi da ili marku ili deset uvijek ja stavim to u kasu, ne trošim. Kupim sebi jedno jagnje za 50 maraka…Pokosimo u njivi travu, onda treći dan prevrnemo i onda na kamare, sadijemo i onda sutradan dovučemo i onda im polažemo", kaže Amer.

Ovaj mali farmer je odbacio igračke i prati ostvarenje svog – poslovnog plana.

"Nisam ja više mali za igračke. Sad skupljam ovce. Ne igram se igračkama….Bavim se tim i kad porastem, ako Bog da, ako ne umrem, umrem, držaću ovce…Onda ću ih čuvati, šišati, praviti torove, praviti veliku farmu, kupovati traktore, priključke, raditi poslove", govori Amer.

Teška materijalna situacija naučila je devetogodišnjeg dječaka skromnosti, kao i odgovornosti prema sebi i drugima. Kako i zašto je zapravo dječak odlučio da na ovaj način uloži novac koji je dobijao za igračke i slatkiše, objasnili su njegovi roditelji.

"On ponese i u školu sebi da kupi sendvič. Ja njemu, ako dam dvije marke, on će vratiti pola marke on to neće sve potrošiti", kaže Amerova majka Bahira Ibrahimović.

Svog sina otac Ibrahim Ibrahimović opisuje kao „jednog vrijednog malog, ali velikog čovjeka, uspješnog čovjeka koji misli na budućnost”.

"On se pomolio iz sobe. Istresao novac na sto. Bilo je negdje oko 300 KM. I on kaže znate šta sam ja babo i mama riješio sa ovim novcem. Odakle ti toliki novac? Kaže sve što mi je neko davao od bajramluka, za čokoladu on je to skupljao i sklanjao sve . Kaže ja sam sanjao sinoć pošto vi nemate primanja, teško živite borite se da nas izvedete na pravi put ja sam usnio da ću biti najveći farmer u Pobuđu i kaže ja ću tako da vas izdržavam. Ovim putem savjetujem svu djecu da se posvete nečemu. Ne internetu i telefonima"”, priča Ibrahim.

Dječački san polako postaje stvarnost. Za godinu dana Amer je kupio 24 janjeta, a želja mu je da do sljedeće godine udvostruči ovaj broj, ali i da postane najveći farmer u Bosni i Hercegovini.

(VOA)