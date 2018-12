Djed mraz i baka mraz: Legenda o legendarnoj ljubavi

Zamislite slatko ušuškano seoce sa brvnarama zatrpanim snijegom, sa crkvicom i malim trgom u centru, čijim sokacima jure irvasi koji vuku sanke prepune poklona što su ih patuljci napravili u svojim radionicama i gdje se iz svake kuće ori pjesma vilenjaka… E, upravo tu živi Djed Mraz sa svojom obožavanom Bakom Mraz.

Čitava jedna enciklopedija se može napisati samo o Božiću, Novoj godini i običajima koji se širom svijeta poštuju za taj praznik, kao i o svim legendama koje o njemu kruže. Tu su brojne pjesme o Snješku Bijeliću, irvasima, vilenjacima, ali tu su i pisma upućena Djedu Mrazu.

Velike ljubavi su one koje ruše barijere i koje su ostavile trag. Neke od njih su bile nesrećne, neke su vječne u pričama, ali sve njih vezuje jedna te ista stvar - velike ljubavi su zaista besmrtne.

Jedna od najvećih legendi na svijetu Djed Mraz takođe ima svoju ljubav, i to Baku Mraz.

Ne kaže se džabe da iza svakog uspješnog čovjeka stoji uspješna žena, a Baka Mraz je upravo ta uspješna žena koja stoji iza svog čovjeka, Djeda Mraza. I ne samo da stoji, već mu i kuva svakog dana kako bi održao svoj obli stomačić.

Prema legendi, Djed Mraz se relativno skoro oženio. Ne postoje dokazi da je Sv. Nikola, koji je inspirisao nastanak ove mitske vesele čovječine, imao suprugu. Nije nemoguće da je ovaj svetac u četvrtom vijeku bio oženjen, ali za nju se ne zna. Vremenom, Djed Mraz je postao šaljivdžija koji neprestano prati ponašanje djece i nagrađuje ih igračkama. Ali dugo je bio samac!

Baka Mraz se spominje prvi put 1849. godine u kratkoj priči "Legenda o Božiću" misionara Džejmsa Risa, a narednih decenija dobijala je sve jasnije obrise.

Pojavljujući se u pričama, poemama i pjesmama, uskoro je počela da prati svog supruga, voljenog Djeda Mraza, po božićnim proslavama.

Iako neki tvrde da i ona nosi crveno odijelo kao Djed, u eseju iz 1887. godine predstavljena je odjevena u karirano zelenu odjeću. U tom eseju je priča sa pomalo nervoznom ženicom o tome kako joj ne odgovara dizajn tadašnjih savremenih kuhinja. Posljednjih stotinak godina Baka Mraz je predstavljena kao obla vesela bakica koja Djedu Mrazu puni termos toplim kakaoom i maše mu dok on sjeda na sanke i odlazi - ka nama.

Dokazano je da na koju god adresu se piše dobrom djedu, on će to pismo i dobiti, a to je zato što mu u tome, pored patuljaka i vilenjaka, pomaže i Baka Mraz.