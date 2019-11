Djevojčica prvi put čula zvuk i reakcijom rasplakala mnoge

Ponosni tata Tristan na društvenim mrežama podijelio je trenutak kad je njegova kćerka prvi put čula glas svojih roditelja.

Roditelji su snimili reakciju kćerke Mejsi nakon što je dobila slušne aparatiće, prenosi "Index.hr".

"Danas je naša najmlađa kćerka prvi put čula zvuk", napisao je ponosni otac uz video koji je rastopio milione ljudi koji su ga pogledali.

Njena predivna reakcija izmamila je suze brojnim ljudima širom svijeta.

Sigurni smo da će i vama.

Today our youngest daughter had the sound “switched on” for the very first time. Can’t speak highly enough of the team at hearing Australia who have guided us through this journey over the last month. #oneprouddad#hearingaids pic.twitter.com/B42p0TdDve