Djevojčica šargijom uveseljava porodicu i drugare

STANARI - Umjesto sa lutkicama, sedmogodišnju Željanu Kragić iz stanarskog sela Jelanjska zatekli smo sa šargijom u rukama, koju sa ocem Živojinom svira od svoje treće godine.

Iako je prve numere svirala na maloj šargiji, sada instrumentom dugim 95 centimetara omalena Željana, hvali se njen otac, lako vlada.

"Nije mi teško, na velikoj šargiji volim da sviram, na maloj sam već zaboravila svirati", kaže djevojčica i nastavlja svojim prstićima da prebire po žicama.

Glava kuće priča nam da mu je namjera bila da desetogodišnjeg sina Darija nauči da zasvira na tradicionalnom instrumentu, ali...

"Kupio sam šargijicu Dariju, da se on uči, ali pošto Dario nema volje, nije baš zainteresovan, on više voli cvijeće, uživa u cvijeću, samo ga sadi, slučajno sam pokazao kćerkici, i ona je to odmah prihvatila. Šta god ja zasviram, ona odmah nastavi. Sve u svemu, dobro je zasad, za početak", priča Živojin te dodaje da za svoju dušu, osim šargije, zasvira i frulu te dvojnice.

U domu Kragića jedino majka Daliborka nije se latila tradicionalnog instrumenta.

"Ja nikada nisam voljela ni violinu, ni šargiju, ni dok sam bila dijete, ali volim ih slušati dok oni sviraju", priča Daliborka te dodaje da njena kćerka, osim u muziciranju, uživa i u crtanju, pa joj je likovno omiljeni predmet u školi.

Osim svojim ukućanima, Željana često zasvira i školskim drugarima na odmoru, koji su iznenađeni njenim umijećem da se izbori sa ovim instrumentom.

Za njen talenat se čulo u lokalnoj zajednici gdje živi, pa je jednu šargiju djevojčica dobila na poklon, a želja joj je da pokuša jednog dana svojim prstima da zasvira i violinu.