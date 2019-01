Đokovićeva donatorska akcija: 90.000 evra za izgradnju i opremanje vrtića u Srbiji

BEOGRAD - Za programe ranog razvoja djece u Srbiji u okviru upravo završene kampanje Fondacije Novak Đoković prikupljeno je 10.561.000 dinara (oko 90.000 evra). Akciji koja je trajala od 4. decembra 2018. godine pridružilo se više od 300 pojedinaca i organizacija, a na pristigle donacije u vijednosti većoj od 5,2 miliona dinara, Novak i Jelena Đoković dodali su isti iznos, duplirajući na taj način ukupnu sumu.

Najbolji teniser svijeta zahvalio se svima koji su podržali inicijativu i istakao da će svaka donacija sigurno pomoći da se napravi razlika u životima mališana.

“Svako dete je jedinstveno, puno neotkrivenih potencijala i talenata, aktivni učesnik zajednice koju čine kako vršnjaci, tako i mi odrasli. Mogućnost da nešto izmenimo, učinimo svet boljim i pružimo svima jednake šanse upravo je u našim rukama, a ulaganjem u rani razvoj dece, osim što pomažemo formiranje ovih malih ljudi u ispravne ličnosti, ulažemo i u budućnost čitavog društva“, rekao je Novak Đoković i dodao:

“Ja sam imao sreće da tokom detinjstva imam punu podršku svog okruženja, a svestan činjenice da to, nažalost, nije situacija i sa drugom decom u našoj zemlji, uvek ću se vraćati ovoj temi i truditi se da dam svoj maksimalni doprinos. Hvala svima koji su nam se pridružili i pomogli fondaciji da za decu u Srbiji napravimo bolji ambijent za odrastanje.“

Prikupljeni novac biće uložen u projekat Školice života, odnosno u otvaranje i opremanje vrtića u Šapcu, Žitorađi i Inđiji, dok će četvrta lokacija uskoro biti poznata.

“Prema dostupnim podacima, blizu 50 odsto dece uzrasta od tri do pet i po godina u Srbiji nije uključeno u programe predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Kako bismo uticali na ovu statistiku i svoj deci pružili jednake šanse za igru, druženje, učenje i pravilan razvoj, sredstva prikupljena u ovoj kampanji usmerićemo upravo na rešavanje ovog problema. Otvaranjem i opremanjem četiri vrtića, pomoći ćemo čak 200 dece, dok će njihovi vaspitači proći kroz profesionalno usavršavanje kako bi programe sprovodili na najbolji mogući način“, istakla je Maja Kremić, nacionalna direktorka Fondacije Novak Đoković.

Fondacija Novak Đoković osnovana je 2007. godine kao globalna organizacija koja ulaže u kvalitetno predškolsko obrazovanje u Srbiji, zemlji u kojoj tek svako drugo dijete ima pristup predškolskom obrazovanju. Rad Fondacije temelji se na uvjerenju da se predškolskim obrazovanjem mogu promijeniti životi djece i cijele zajednice. Fondacija to postiže stvaranjem najkvalitetnijih programa i okruženja za učenje, u kojima je do sada priliku da se usavršava imalo više od 1.320 vaspitača i učitelja, a do sada je rekonstuisan ili izgrađena 41 vrtić u Srbiji.