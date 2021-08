Đorđe Ostojić: Kola su mi nužno zlo, na motoru osećam slobodu

BANJALUKA, BEOGRAD - Svake godine, sada već tradicionalno, dolazim na banjalučki "Moto-fest". To druženje predstavlja susret dragih prijatelja sa svih strana regiona. U pitanju je susret koji ima tu težinu da bi mogao da postane vodeći skup na Balkanu.

Rekao je to za "Nezavisne novine" Đorđe Ostojić, predsjednik beogradskog ogranka srpskog Moto-kluba "Arhangel", a koji je i ovaj put uživao na četvrtom "Moto-festu", koji je održan u vikendu za nama na banjalučkoj tvrđavi Kastel.

Naš sagovornik ocijenio je da je riječ o festivalu koji je jako značajan za grad na Vrbasu, ali i šire.

"Mislim da je u Banjaluci ovih dana teško mogao da se nađe slobodan krevet i, po mojim slobodnim procenama, u dane festivala vašim gradom prođe 15.000 do 20.000 ljudi, što je u Banjaluci jako velika cifra", rekao je Ostojić.

Četrdesetdevetogodišnji Đorđe ljubav prema rokenrolu i motorima gaji od rane mladosti.

"Dakle, od kad znam za sebe! Prvo se razvila ljubav prema rok muzici, a onda je bila neizbežna veza te muzike sa motorima. Tako da, efektivno, u ovome sam 25 godina. Bavljenje motorima znači i hobi i ljubav. Od toga ne živim, ali sve svoje slobodno vreme i novac trošim na to. Jako sam veliki zaluđenik u motore, motociklizam i naravno druženje sa istomišljenicima bilo kakve da su profesije", ističe Ostojić, te dodaje da nevoljno za sebe kaže da je bajker, jer je u pitanju strana riječ, već mu je draži termin motordžija ili motociklista.

U ljubavi prema motorima, naglašava, ne postoje granice, sve barijere padaju u vodu i svi su isti - bilo da ste zidar ili fakultetski profesor.

"Za sebe, ali i druge ljude identičnih interesovanja mogu da kažem da smo velike lutalice. To znači nomadi, ljudi buntovnici, koji kada sednu na taj motor, osećaju vrstu slobode koju ne možete osetiti ni u kakvom drugom ambijentu, a pogotovo ne u kolima. Kola ja prezirem, ona su mi nužno zlo i koristim ih za posao. Kada sednem na motor, ja se spajam sa njim i mi postajemo jedno. Jednom rečju, to je sloboda", naveo je Ostojić.

Ta sloboda, odnosno putovanja, donose im mnogo toga - "pronalazak" novih krajeva, planina, rijeka, mora...

"Motor pruža mnogo veću mogućnost da se obuđu određena mesta gde automobilom ili peške ne biste otišli. Radi se o ljubavi. Svaki čovek mora da nađe sebe, da radi ono što voli, tome da se posveti. Ja ako ne sednem na motor nedelju ili dve, nervozan sam i time nisam dobar ni za moju okolinu. Možda malo deluje sebično, ali je tako", rekao je Ostojić.

Prema njegovim riječima, "baterije se napune" kada se ode na put ili susret kao što je ovaj u Banjaluci.

"Vratite se mirni, ispunjeni i možete da se posvetite svakodnevnim obavezama, da pružite veći stepen samoga sebe, da li u poslu, da li prema porodici i tako dalje", naglasio je Ostojić.

Kako kaže, ne treba sebe siliti i sjesti na motor ako ne osjetite da vas to ispunjava.

"Lepo je videti motore, ljudi se dive. Ali to je dosta odricanja. To je jedna skupa vrsta droge. Motociklizam i motori su narkotik. Ta ljubav prema motorima, te mirisu benzina, u kombinaciji sa adrenalinom koji vas 'puca', te lepotom koju osećate, to vas 'radi'. Vi jednostavno ne možete bez toga", naglasio je Ostojić.

Sama posvećenost motorima zahtijeva jako veliko odricanje, bilo da je riječ o porodici, prijateljima, poslu. Svi trpe.

"To je onaj sebičluk o kojem sam vam pričao. Ali, ako krećete da vozite motor i ako to želite, moj savet vam je da sa nekim iskusnim prvo dobro proučite saobraćaj na motoru, da ne sedate na motor ako u tom pogledu niste zreli. Da ne sedate na motor ako će on da vam služi da biste nadoknadili možda neki nedostatak svog 'ja'. To se obično izjalovi. Jednostavno, kada čovek sedne na motor, on zna je li za to ili nije", pojasnio je naš sagovornik.

Pojašnjava to riječima da neko obožava da gleda fudbal, ali ne zna da ga igra. Slično je, ističe, sa svim stvarima u životu.

"Jednostavno, to čovek nosi u sebi. Čiste glave treba sesti na motor, jer motocikli su visokosofisticirane sprave i pružaju vam mnogo više nego automobil, ali, takođe, vi ste 'otvoreni'. Morate da poznajate ne samo sebe, već psihologiju i drugih učesnika u saobraćaju. To je najvažnije", istakao je Ostojić.

Upozorio je i da ljudi griješe kada kažu da se motociklisti dijele na one koji su pali i one koji će pasti.

"Za 25 godina nisam imao nijednu zanokticu kada je reč o vožnji motora. Sa automobilom sam imao sudare", istakao je Ostojić.

Inače, Moto-klub "Arhangel" je najstariji srpski klub, ali i šire, te iduće godine slavi jubilarnih 30 godina postojanja.

"Radi se o moto-klubu čije se značenje zna bilo gde u svetu kad kažete 'Arhangel'. Znači, simbolizuje motociklizam, Srbiju i rokenrol", pojasnio je Ostojić.