Dobojka budućnost vidi za volanom kamiona

DOBOJ - Sebe u budućnosti vidim za volanom kamiona, i to jednog DAF-a, kaže samouvjereno sedamnaestogodišnja Martina Mićić iz Donje Grapske, učenica drugog razreda i jedina djevojka koja se u dobojskoj Saobraćajnoj i elektrotehničkoj školi obrazuje za vozača motornih vozila.

Genetika je čudo pa je tako Martina odlučila da krene očevim stopama, koji doduše nije vozač kamiona, ali je završio istu srednju školu, i mnoge ga Dobojlije znaju kao vozača u Gradskoj upravi.

"Ovo je bio moj prvi izbor. Mama je bila oduševljena. Inače obožavam automobile, tako da me nešto privuklo. Poslije završene škole želim da upišem četvrti stepen, tehničar špedicije i logistike, i nakon toga saobraćajni fakultet", priča Martina, koja nam je u školskoj radionici pokazala kako se snalazi s alatom.

Kad je prije više od dvije godine ušla u odjeljenje u kojem su bili samo dječaci bilo joj je, kaže, neobično. Ipak, brzo se navikla, kao i školski drugovi, koje ne iznenađuju njene ambicije da jednog dana vozi kamion.

"Sve u svemu, sada je možemo i mi zamisliti. Na početku nismo mogli, a sada možemo: jedino žensko u razredu, pa je to bilo čudno - kako od svega da to upiše i kako se ona pronašla u tom poslu, u tom zanimanju. Fino je što mi imamo jednu djevojku u razredu", priča Jasmin Smailbašić, Martinin drugar iz razreda, te uz osmijeh dodaje da je njena prednost za volanom u odnosu na muške kolege to što će joj mnogi pomoći kad bude potrebno.

Ko je bolji za volanom - muškarac ili žena, Martinin profesor Dragan Lukić, koji predaje saobraćajnu grupu predmeta, nije želio da komentariše, a o svojoj učenici je imao samo riječi hvale.

"Martina je super, odličan đak. Možemo reći da u odnosu na svoje drugare čak i prednjači iz svih predmeta", kazao je Lukić za "Nezavisne" te dodao da do sada nije bilo puno djevojaka u "muškim zanimanjima".

Svojom frizurom i imidžom Martina odaje utisak opasne djevojke. U povjerenju nam kaže da iako još nije položila vozački - zna da vozi auto, ali joj se još nije ispunila želja da sjedne u kabinu kamiona.

Dok to ne ostvari, privlači pažnju svojih vršnjaka sa kojima uči kako da jednog dana bude dobar šofer.

"Rasklapamo motore, radimo montažu i demontažu motora. Nisam nikako sama rasklapala, uvijek radimo u grupama, tako da nam treba možda oko 20 minuta", rekla je Martina.