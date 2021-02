Drevna makrame tehnika oživjela u rukama majke i kćerke

Tehnika vezivanja čvorova ili makrame je jedna od najstarijih tehnika ručnog rada. Španska riječ macramé potiče od arapske migramah, što znači ukrasne rese ili izvezeni veo.

Nakon mavarskih osvajanja umjetnost je prenesena u Španiju, a zatim i običaj da se isprepleteno čvorićaju konopci različitih dužina i debljina, kako bi se dobili spletovi i dezeni donekle slični onima sa čipke.

Upletena u priču makramea, koja je stara gotovo koliko i čovječanstvo, našla se Enida Hadžimehanović, koja zajedno sa mamom Nidžarom izrađuje predmete istoimenom tehnikom.

Ova Visočanka ističe da joj je upravo mama utkala ljubav prema ručnom radu, te da je od nje najviše učila.

"Otkriće makrame tehnike za nas je zapravo bilo ono što je sve ostale kreativne tehnike stavilo u drugi plan. Ovaj ručni rad podrazumijeva vezivanje čvorova i koristi se za izradu različitih predmeta poput zidnih dekoracija, visilica za cvijeće, torbi i još mnogo toga", ispričala je Enida kako se uplela u avanturu makramea.

Bezvremenski stil, unikatnost i jednostavnost su ono što karakteriše makrame proizvode, i baš to je privuklo Enidu da se okuša u izradi ovih rukotvorina.

"Mama i ja smo zajedno počele izrađivati različite predmete prvenstveno za sebe i svoje potrebe i obje smo bile oduševljene mogućnostima koje pruža ova tehnika. Istovremeno se poklopilo sa našim vjerovanjima i vrijednostima te u želji da to prenesemo na veći broj ljudi i ponudimo nešto drugačije nastao je naš mali brend -'Rara'", objasnila je.

Makrame tehnika je posebna zato što ne postoji mašinski način replikacije vezova, odnosno čvorova. Tehnika čvorićanja je danas prihvaćena kao umjetnički oblik izražavanja i izučava se u umjetničkim i drugim školama. A prastara vještina ponovo plijeni svojom jednostavnošću, ali i neponovljivom ljepotom i izražajnošću.

"Mi radimo određene modele koje je moguće ponoviti uz unaprijed definisanu količinu i dimenzije materijala, ali s obzirom na to da se pri izradi koriste samo ruke i prave određene vrste čvorova, nemoguće je napraviti identičan model, tako da se u suštini slobodno može reći da je svaki rad unikatan", objasnila je Enida.

Kako ističe, preciznost je ključna u izradi makramea te se ona i mama trude da svaki proizvod urade što je preciznije moguće, te da odstupanja od postavljenog modela budu minimalna. S druge strane, tu su i modeli koji su u potpunosti unikatni, kao što su zidne dekoracije pri čijoj izradi često koriste unikatne komade drveta, koji daju posebnu čar svakom modelu.

"Trudimo se da materijali koje koristimo budu prirodni, te u najvećoj mjeri koristimo sirovi pamuk i pamučni makrame konac. Naši prvi radovi bile su torbe različitih oblika i veličina, te smo postepeno, kako u skladu sa našim potrebama, tako i u skladu sa potrebama i željama ljudi koji prate naš rad, počele izrađivati i druge predmete, kao što su visilice za cvijeće, zidne dekoracije, bookmarkeri, lampe, itd, te smo naravno uvijek otvorene za nove ideje jer ova tehnika zaista nudi mogućnost izrade velikog spektra proizvoda", naglasila je Enida.

Zahtjevnost izrade predmeta makrame tehnikom zavisi od samog proizvoda i njegovih karakteristika, kao što su veličina, vrsta čvorova i slično. Za neke proizvode potrebno je više sati, a za neke i više dana.

"U samom početku je bilo mnogo zahtjevnije i izazovnije s obzirom na to da smo same učile način izrade predmeta makrame tehnikom, te je bilo mnogo više grešaka, što nam je i oduzimalo dosta vremena. Međutim, olakšavajuća okolnost za nas jeste to što radimo timski, što nam omogućava podjelu određenih poslova, te međusobnu pomoć i podršku. Za svaki ručni rad često fali 'par ruku', ukoliko je naravno u pitanju izrada veće količine proizvoda, pa nam ta međusobna pomoć znatno olakšava", naglasila je Enida.

Konac je glavni akter cijele makrame priče, a Enida ističe kako koristi onaj koji je namijenjen za izradu makrame predmeta, te koji se po svojim osobinama razlikuje od standardnih konaca. Kako ističe, najzastupljenija boja u njihovim radovima jeste bež upravo iz razloga što teže ka tome da koriste isključivo prirodne materijale.

Pored konca kao glavnog materijala za izradu, šeme i mustre su takođe fokus cijele priče.

Kako Enida priča, na početku dok je njihov mali obrt bio još na samom početku uglavnom su imale pripremljene šeme, međutim s vremenom su u potpunosti savladale ovu tehniku, tako da ona sada izgleda kao umjetnička igra.

"Već se možemo igrati različitim kombinacijama pa se često samo prepustimo bez unaprijed pripremljene šeme. Nekad to rezultira uspjehom, a nekad baš i ne, ali činjenica je da se i iz svih tih neuspješnih pokušaja rađaju neke nove ideje i mogućnosti koje nas tjeraju da isprobamo nešto novo i usavršavamo se. Ipak, kada su u pitanju predmeti koji zahtijevaju utrošak veće količine materijala, šema je neophodna", jasna je bila Enida.

Asortiman "Rara" obuhvata različite vrste torbi, visilice za cvijeće, zidne dekoracije, bookmarkere, lampu i zidni džep koji se može koristiti u različite svrhe. Međutim, kako ističu, tu je još mnogo predmeta koje bi voljele i imaju namjeru praviti u narednom periodu.

"Rad koji je nama posebno drag jeste zidna dekoracija sa uzorkom lišća koja unosi dašak prirode u dom na potpuno drugačiji i jedinstven način, te ima malo drugačiji način izrade. Također, tu je i zidni džep jer se može iskoristiti u svakoj prostoriji za odlaganje različitih stvari, a uz to ima i jedistven izgled", istakla je Enida.

Prirodni materijali su fokus "Rara" brenda, međutim, nažalost, ljudi sve manje razmišljaju o prirodi i njenom značaju pa je tako svijest o očuvanju prirode i njenih ljepota izrazito niska.

"Naš fokus su upravo prirodni materijali koji su biorazgradivi i to je jedan od načina na koje možemo pozitivno utjecati na sam okoliš, te povećati svijest o značaju očuvanja istog. Također, pojam koji je danas zastupljen jeste 'brza moda' i koji podrazumijeva hiperprodukciju odjeće, njenu široku dostupnost i kratak rok samog lansiranja proizvoda na tržište", osvrnula se za kraj Enida, koja je dodala da to sve rezultira lošim kvalitetom proizvoda, brzom potrošnjom i, naravno, zagađenjem okoline.