Dvanaest djevojačkih grešaka pri izboru muža

Mnogo je brakova koji traju, a u kojima su oba partnera nesrećna. Svako od nas na prvi pogled može da prepozna takve supružnike; oni jednostavno "ne idu" jedno uz drugo - vole različite stvari, kad razgovaraju ne gledaju jedno drugo u oči, među njima se ne vidi bliskost i posvećenost jedno drugome. Neki od takvih brakova završe razvodom, a neki potraju "dok ih smrt ne rastavi".

Zašto djevojke biraju muškarce koji nisu "dobar materijal za brak"? Psiholozi su napravili listu 13 najčešćih grešaka koje djevojke prave kada odluče da "stanu na ludi kamen".

1. Birate mladića koji ima suprotne stavove vašim u nadi da će se promeniti

Vi obožavate djecu, a on ne? Vi maštate o velikoj porodici, a on se užasava gužve i smatra da ste mu samo vi dovoljni do kraja života?

Muškarac koji ne želi djecu i porodicu može da bude najpoželjniji na svijetu, ali ako su vaša očekivanja od zajedničkog života drugačija budite poštene i prema sebi i prema njemu. Nemojte se ni truditi da ga "prevaspitate", jer se može desiti da iz te priče izađete povrijeđeni do srži.

2. On je "idealan za popravljanje"

Brak nije kupovina polovnog automobila koji ćete odvesti kod majstora i tražiti mu da zamijeni dijelove koji ne rade, prefarba karoseriju i stavi druge žmigavce. Ne možete da "popravite" osobu koja ne želi da se mijenja. Ako vam se dopada muškarac koji je iz nekog razloga loš za vas, izbrišite ga sa mape svog emotivnog života. Nemojte se udavati za nekoga koga ćete da "dorađujete", jer od ta posla nema vajde.

3. Roditelji i prijatelji savjetuju za koga da se udate

Mnoge djevojke biraju životnog partnera na osnovu komentara i procjena ljudi kojima su okružene - članova porodice, drugarica i koleginica sa posla. Udaja za mladića koji je "idealan" po tuđim standardima najsigurniji je način da završite sa papirima za razvod kad shvatite da je život po tuđim standardima bio loš potez.

4. Zanemarujete "crvene zastavice"

Ljubav nas čini slijepim, to je istina, ali ako nastavite da posmatrate vašu ljubavnu priču kroz ružičaste naočare i onda kada se popale svi alarmi, bićete u nevolji.

5. Tolerišete mu previše

Brak nije “bojno polje”, ali ni djevojka nije “vreća za udaranje”. Ako je on nervozan kad se vrati s posla, pa počne da viče na vas ili vas, ne daj Bože, udari, a vi mu to prećutite, ne možete da očekujete ništa drugo osim nastavka nasilja. A to je posljednje što je bilo kom ljudskom biću na planeti potrebno, zar ne?

6. Udajete se za gubitnika

Nema posao, nema nikakav plan za budućnost, živi u roditeljskom (ili vašem) stanu, ne želi da prihvati nijednu obavezu na sebe… U isto vrijeme, on je beskrajno šarmantan i sladak. Šta će većina zaljubljenih djevojaka koja se nađe u ovoj situaciji uraditi? Pa, povjerovaće da će ga “njena ljubav promijeniti” i uletiće u brak.

Imamo za vas lošu vijest - neće. Nezreli muškarci se teško mijenjaju, jer su navikli da idu od žrtve do žrtve. Nemojte biti jedna od njih - sklonite se na vrijeme.

7. Udajete se "zato što bi trebalo"

Došli ste u određene godine, familija vas zapitkuje kad će svadba, sve vaše drugarice su se udale i vi ste toliko puta na njihovim svadbama uhvatile bidermajer… Imate dečka koji ne odgovara slici muškarca pored kojeg možete da zamislite svoj život, ali ipak odlučujete da se udate za njega, jer popuštate pod pritiskom vlastitih godina i tuđih očekivanja. Greška! Bolje je da budete sami nego da završite u lošem braku u kom ćete se osjećati prazno i neostvareno.

8. Ne slušate svoju intuiciju

Da li ste znali da se većina žena razvodi upravo zato što nisu na vrijeme poslušale svoju intuiciju koja im je “govorila” da nisu napravile dobar emotivni izbor? Intuicija je tu da vaš zaštiti i sačuva, zato je nemojte ignorisati.

9. Verujete da će brak rešiti vaše probleme u vezi

Sa dečkom se ne slažete baš najbolje, ali naprečac odlučujete da se venčate, jer ste oboje uvereni da će brak riješiti sve ono što ne valja u vašoj vezi? Ne, ne i ne! Jedino što vas čeka poslije donošenja takve pogrešne odluke jeste razvod ili “život u okovima”, ako se ne odvažite da prekinete agoniju.

10. Udajete se za nekoga ko odlučuje u vaše ime

Smatrate da bi “njegova trebalo da bude posljednja”. Vaspitavani ste tako da nemate pravo glasa i prirodno je što ste privukli muškarca koji odlučuje o svemu u vašem životu. Ali, gdje ste tu vi? Da li ste srećni? Da li ćete zauvijek ostati na lošem poslu ako ne dobijete odobrenje od muža da date otkaz? Da li ćete se zauvijek družiti sa napornom komšicinom jer je on odlučio da je ona “dobro društvo za vas”? Hajde, razmislite još jednom, ohrabrujemo vas da to uradite!

11. Birate muža na osnovu finanijske situacije

Kolo sreće se okreće, danas imaš - sutra nemaš, opominje narodna poslovica. Ako birate budućeg muža na osnovu materijalnog statusa, imajte na umu da svjesno ulazite u “zlatni kavez” i da biste već sutra mogli da ostanete bez ičega. Ne radite to sebi.

12. Udajete se za bilo koga

Malo vam je dosadilo da samujete, a neki tip se zaljubio kao tinejdžer u vas, zaprosio vas je i vi ste iz šale pristali da se udate za njega? Loš potez. Ne kaže naš narod za džabe - ko se uda na brzinu, kaje se natenane…

I zato - pamet u glavu!

(Telegraf.rs)